Саудовская Аравия и ОАЭ стали ключевыми партнёрами Узбекистана в проектах ВИЭ - министр

Экономика Материалы 1 июня 2026 15:30 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты стали ключевыми партнёрами-инвесторами Узбекистана в проектах возобновляемой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

Министр отметил, что в сфере ВИЭ Турция первой поддержала Узбекистан в проектах государственно-частного партнёрства (PPP).

"Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты стали ключевыми партнёрами-инвесторами в проектах возобновляемой энергетики, поддержали наши реформы и привлекли инвестиции.
Китай — и я всегда говорил, что раньше китайские компании в Узбекистане были только EPC-подрядчиками (проектирование, закупки и строительство), — теперь уже инвестирует", - сказал он.

Мирзамахмудов также добавил, что SOCAR совместно с bp начала геологоразведочные работы на территории Узбекистана.

