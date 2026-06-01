Скрипка Гварнери 1715 года в волшебных руках Эльвина Ходжа Ганиева - потрясающий вечер в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках юбилейного проекта "90 illik ifa", посвящённого 90-летию одного из главных культурных центров страны, состоялся яркий вечер классической музыки, сообщает Trend Life.

Со вступительным словом выступила доктор философии по искусствоведению, музыковед Айбениз Новрасли, рассказав о многолетней деятельности Филармонии в сохранении и развитии национального музыкального искусства.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова представил публике выдающиеся произведения мировой музыкальной классики - увертюру к опере "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны и симфонический мугам "Кюрд-овшары" Фикрета Амирова.

Главным событием вечера стало выступление заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, скрипача-виртуоза Эльвина Ходжа Ганиева. В сопровождении оркестра музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром ля минор op.53 Антонина Дворжака, продемонстрировав высочайшее мастерство и глубокое прочтение произведения.

Эльвин Ходжа Ганиев живёт и работает в Турции, успешно представляя Азербайджан на крупнейших концертных площадках мира. Его выступления проходят в США, странах Европы, Азии и Африки, неизменно вызывая восторг публики и признание музыкальных критиков.

Особое восхищение зрителей вызвало и то, что концерт был исполнен на легендарной скрипке Гварнери 1715 года. В руках молодого мастера уникальный инструмент раскрыл всю красоту своего звучания, превратив выступление в настоящий праздник высокого искусства.

"На протяжении последних лет я выступаю на мировых сценах со скрипкой Гварнери 1715 года, которая была передана мне нашим государством в 2019 году для того, чтобы я достойно представлял Азербайджан и музыкальное искусство на международной арене. Для меня это большая честь, высокая ответственность и предмет особой гордости. Особо хотелось бы подчеркнуть, что благодаря вниманию и поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева мне были созданы все условия для профессионального роста: я смог обучаться в лучших музыкальных вузах мира, работать с выдающимися педагогами и мастерами, выступать на одной сцене с именитыми артистами и коллективами. Всё это стало важной частью моего творческого пути. Я искренне благодарен за эту поддержку и считаю своим долгом продолжать развиваться, осваивать новый репертуар, реализовывать интересные проекты и достойно представлять Азербайджан в мировом культурном пространстве", - отметил Эльвин Ходжа Ганиев.

Выступление Эльвина Ходжа Ганиева стало настоящим украшением юбилейного вечера. Публика встретила музыканта продолжительными овациями, а атмосфера концерта ещё раз подтвердила особую роль Филармонии в популяризации лучших образцов мировой классической музыки.

