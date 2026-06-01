Украина может стать европейскими воротами для азербайджанской энергии - Денис Шмыгаль

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Украина ведут переговоры по вопросу использования Украины в качестве европейских ворот для всех видов энергии.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

"В настоящее время наше основное внимание сосредоточено на развитии интерконнекторов — как в электроэнергетике, так и в газовой сфере — с крупным европейским рынком.

В этом контексте у нас сейчас очень хорошее сотрудничество и идут переговоры с Азербайджаном и Турцией по вопросу использования Украины в качестве европейских ворот для всех видов энергии благодаря нашим крупным газовым хранилищам и нашей очень мощной электроэнергетической сети", - сказал он.

Шмыгаль отметил , что для повышения устойчивости в условиях войны крайне важно децентрализовать систему производства электроэнергии.

"Сейчас мы внедряем концепцию энергетических ячеек, или “сот”, чтобы сделать нашу энергосистему более устойчивой. Мы усиливаем защиту объектов, проводим децентрализацию, вводим дополнительные газовые турбины и наращиваем мощности газовой генерации. И в этом контексте я должен сказать, что газовая генерация - это будущее", - подчеркнул он.