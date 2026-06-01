К 2030 году планируется сокращение выбросов метана на 80% - TotalEnergies

БАКУ/ Trend/ - К 2030 году планируется сокращение выбросов метана на 80 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный специалист по развитию бизнеса в сфере возобновляемой энергетики компании TotalEnergies Чингиз Оруджов в ходе панельных дискуссий, проходящих сегодня в Баку в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия».

"Сокращение выбросов метана, повышение энергоэффективности и электрификация активов являются для компаний одними из наиболее эффективных направлений, дающих краткосрочные результаты", - сказал он.

Представитель компании отметил, что предотвращение выбросов метана в атмосферу и устранение утечек газа являются приоритетными задачами с точки зрения их влияния на глобальное потепление и позволяют в краткосрочной перспективе получать измеримые результаты.

"Мероприятия, связанные с выбросами метана, должны быть приоритетными. Наряду с этим электрификация активов, особенно на наземных объектах, является важным шагом, который дает быстрый эффект", - отметил он.

Ч. Оруджов добавил, что энергоэффективность также является одним из ключевых направлений, и в этой связи компаниями реализуются соответствующие планы действий по повышению энергоэффективности.

По его словам, в 2023–2025 годах TotalEnergies инвестировал около 2 млрд долларов США в реализацию проектов по повышению энергоэффективности по всем активам. Эти проекты включают замену двигателей на более энергоэффективное оборудование и модернизацию генераторов.

Представитель компании также сообщил, что в 2025 году по сравнению с 2021 годом удалось добиться сокращения выбросов метана на 65%, и к 2030 году планируется довести этот показатель до 80%. По его словам, достижение этой цели является реалистичным и выполнимым.