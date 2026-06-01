В Баку подписан меморандум между Siemens Energy и Green Corridor Alliance JV (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2026 15:51 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Баку в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между компанией Siemens Energy и Green Corridor Alliance JV.

Об этом в интервью Trend сказала исполнительный директор и член правления Германо-Азербайджанской внешней торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик.

«Как палата, мы совместно с другими европейскими странами также поддерживаем этот проект», — подчеркнула Наргис Вик.

Она отметила, что меморандум был подписан в ходе мероприятия, проведенного в рамках выставки, и Siemens Energy также является одним из членов AHK Azerbaijan.

По словам Наргис Вик, организация Green Corridor Alliance JV является многосторонней межправительственной организацией и играет важную роль в развитии проектов зеленой энергии в регионе.

