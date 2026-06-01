Более 40 технологий сокращения выбросов готовы к внедрению - Baker Hughes

БАКУ/ Trend/ - Энергетическая отрасль уже сегодня располагает более чем 40 готовыми к внедрению технологиями для сокращения выбросов, которые могут применяться без ожидания новых разработок в течение ближайших 3–5 лет.

Как сообщает Trend, об этом заявила представитель климатического технологического направления компании Baker Hughes, руководитель стратегических инициатив по сокращению выбросов Сумайя Тебби на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

Она подчеркнула, что Baker Hughes является энергетико-технологической компанией, разрабатывающей и обслуживающей решения для энергетического и промышленного секторов, а ее миссия заключается в том, чтобы одновременно обеспечивать доступную, надежную и устойчивую энергию.

Особое внимание Тебби уделила климатическому портфелю Climate Technology Solutions, который охватывает водородные технологии, чистую энергетику и решения по сокращению выбросов, отметив, что системная работа в этом направлении началась в 2022 году, когда внутри компании был проведен анализ существующих технологий. Этот анализ показал, что у Baker Hughes уже имеется более 40 промышленных и проверенных технологий, готовых к оперативному внедрению:

"Речь идет о таких решениях, как сухие газовые уплотнения, клапанные системы, компрессоры с нулевыми выбросами, насосное оборудование и специализированные химические технологии".

Отдельно представитель компании подчеркнула, что ключевая задача отрасли заключается не в ожидании новых технологических прорывов, а в ускоренном внедрении уже существующих решений.

"Я бы не стала ждать следующие три-пять лет. В текущих условиях нам нужно уже сейчас начинать поставлять больше энергии миру, используя доступные технологии", - заявила она.

В завершение она отметила, что приоритетом Baker Hughes остается практическое применение существующих технологий, позволяющих одновременно увеличивать энергоснабжение и снижать воздействие на окружающую среду.