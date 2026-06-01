Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в поставках нефтепродуктов - министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном не только в энергетическом секторе, но и в сфере горюче-смазочных материалов, а также "зеленой" энергетики.

Об этом сказал Trend министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в кулуарах Бакинской энергетической недели.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Речь идет не только об энергетическом секторе, но и о сотрудничестве в сфере горюче-смазочных материалов. Уже ведется совместная работа, и хотелось бы повысить ее эффективность, продуктивность, а также увеличить объемы поставок нефтепродуктов. Кроме того, нас интересует взаимодействие в области зеленой энергетики", - сказал он.

Безусловно, по словам министра, определенные шаги будут предприниматься.

"Пока говорить о конкретных результатах рано, однако сегодня у нас запланированы двусторонние встречи с компаниями, в том числе с представителями нефтеперерабатывающей отрасли, а также с партнерами в сфере гидроэнергетики. У нас есть множество вариантов для сотрудничества", - заявил министр.

Он также сказал, что в рамках данного форума ожидаются двусторонние встречи между представителями министерства энергетики Кыргызстана и азербайджанскими компаниями.