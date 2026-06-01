Получение стабильных результатов при бурении остается главным вызовом — SLB

БАКУ /Trend/ - Получение последовательных и предсказуемых результатов в буровых операциях является одним из главных вызовов, стоящих перед нефтегазовой промышленностью.

Как сообщает Trend, об этом сегодня в Баку в ходе панельных дискуссий в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» заявил бизнес-менеджер по буровым решениям компании SLB в Азиатском регионе Хатем Абошрида.

По его словам, в настоящее время наблюдаются серьезные различия между показателями, полученными в результате работы разных бригад на одном и том же месторождении, даже на одной и той же буровой установке или платформе.

«Эти несоответствия приводят к скрытым потерям времени и, как следствие, к снижению эффективности процесса строительства скважин. Одной из основных причин проблемы является то, что данные хранятся в различных системах в разрозненном виде и не интегрированы друг с другом. Слабая связь между старыми и новыми системами, ограниченность обмена данными по различным сферам деятельности, а также высокая зависимость от человеческого фактора создают нестабильные результаты в операциях», — сообщил он.

Х. Абошрида отметил, что для оптимизации процесса бурения важно создать единую и взаимосвязанную систему управления, охватывающую все этапы от планирования до исполнения.

«Наиболее идеальный подход — это объединение всего опыта и данных, собранных по предыдущим и аналогичным скважинам, на единой платформе, использующей искусственный интеллект. Это позволяет прогнозировать потенциальные риски и проблемы еще до начала процесса бурения», — подчеркнул он.

По его словам, передача подготовленных планов в цифровом формате на этап исполнения и управление ими посредством автономных систем значительно повышают безопасность и эффективность операций.

«Эти системы обеспечивают полное соблюдение всех технических ограничений и требований безопасности, установленных инженерами по бурению. Каждая проблема или аномалия, возникающая в ходе исполнения, фиксируется, анализируется и становится новым источником знаний для последующих проектов. Таким образом, формируется цикл постоянного обучения и непрерывного совершенствования», — добавил Х. Абошрида.