Азербайджано-Нидерландская Торговая Палата создана для развития сотрудничества (ФОТО)

Азербайджано-Нидерландская Торговая Палата объявила о своем официальном учреждении в Гааге в рамках приема, организованного Посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов по случаю Дня независимости Азербайджана, что стало важным шагом на пути укрепления экономических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.

Объединив ведущие азербайджанские и нидерландские компании, Палата была создана как коллективная инициатива, направленная на развитие двусторонних деловых отношений, продвижение инвестиций и обмена знаниями, а также поддержку устойчивого экономического развития на обоих рынках.

Являясь независимой бизнес-платформой, Палата ставит своей целью поддержку двусторонней торговли и инвестиций, содействие диалогу между деловыми сообществами, поощрение обмена знаниями и укрепление долгосрочных коммерческих партнерств между двумя странами.

Инициатива была реализована совместными усилиями учредителей, представляющих широкий спектр отраслей и профессиональной экспертизы как на нидерландском, так и на азербайджанском рынках. NEQSOL Holding сыграл активную роль в поддержке создания Палаты.

В число учредителей Палаты входят:

В состав Совета Палаты вошли представители азербайджанского и нидерландского бизнес-сообществ:

Арьян Бос (Arjan Bos) – Председатель Палаты; Co-CEO, член Глобального исполнительного совета, Royal Dutch LV Logistics

Имран Ахмадзада – Член Совета; Главный финансовый директор NEQSOL Holding и руководитель азербайджанского офиса холдинга

Пол Гилен (Paul Gielen) – Член Совета; Региональный Менеджер, TRAST BV

Этот состав отражает двусторонний характер Палаты и её стремление объединять бизнес-лидеров и экспертизу из Азербайджана и Нидерландов.

Председатель Палаты Арьян Бос (Arjan Bos) заявил: «Экономические отношения между Азербайджаном и Нидерландами уже создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества. Палата создана для поддержки бизнеса посредством более тесной взаимосвязанности, практического взаимодействия и развития долгосрочных партнерств. Мы уверены, что эта платформа поможет компаниям выстраивать новые партнерства, эффективнее использовать возможности и вносить вклад в устойчивый экономический рост наших двух стран».

Член Совета Палаты Имран Ахмадзада отметил: «Благодаря нашему сильному присутствию и широким связям как в Азербайджане, так и в Нидерландах, Палата обладает уникальными возможностями для содействия развитию деловых связей, соединяя значительные достижения в области развития и амбиции Азербайджана с нидерландской экспертизой и глобальными платформами. Для нас большая честь начать этот путь вместе, и мы уверены, что он перерастет в долгосрочное и успешное партнерство».

Член Совета Палаты Пол Гилен (Paul Gielen) подчеркнул: «Создание этой Палаты – это не только укрепление экономических связей. Речь идет о формировании профессионального сообщества, основанного на сотрудничестве, взаимном уважении и общих ценностях. Успех Палаты в итоге будет определяться ее сообществом, и благодаря сотрудничеству, открытости и общим целям мы уверены, что создаем платформу, которая будет не только способствовать развитию бизнеса, но и содействовать укреплению отношений и взаимопонимания между Азербайджаном и Нидерландами».

Азербайджано-Нидерландская Торговая Палата приветствует организации, заинтересованные в дальнейшем развитии двусторонних деловых отношений, и инициативы, направленные на укрепление экономического сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.