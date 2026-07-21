В Иране вырос объем банковского кредитования

БАКУ/ Trend/ - Объем кредитов, выданных иранскими банками различным секторам экономики в течение первых трех месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года), увеличился на 67,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом сообщили в Центральном банке Ирана.

Согласно данным, за три месяца иранские банки выдали кредиты на общую сумму 22,6 квадриллиона риалов (около 16,5 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 13,5 квадриллиона риалов (примерно 9,86 миллиарда долларов).

Как отмечается в статистике, за отчетный период банки предоставили кредиты промышленному и горнодобывающему сектору на сумму 9,57 квадриллиона риалов (около 7 миллиардов долларов), а сектору услуг — 7,83 квадриллиона риалов (примерно 5,73 миллиарда долларов).

Кроме того, объем кредитования торгового сектора составил 3,31 квадриллиона риалов (около 2,42 миллиарда долларов), сельского хозяйства — 1,23 квадриллиона риалов (примерно 904 миллиона долларов), жилищного строительства и строительной отрасли — 622 триллиона риалов (около 455 миллионов долларов), а других сфер — 2,65 триллиона риалов (примерно 1,94 миллиона долларов).

Отмечается, что кредиты в основном были направлены на финансирование оборотного капитала, создание и развитие предприятий в различных отраслях, проведение ремонтных работ и другие цели.

Согласно анализу Trend, рост кредитного портфеля иранских банков на 67,5 процента свидетельствует об ускорении направления финансовых ресурсов в реальный сектор экономики страны. Значительная часть кредитов, выделенных промышленному и горнодобывающему сектору, отражает приоритет правительства в увеличении объемов производства, укреплении экспортного потенциала и поддержке деятельности промышленных предприятий. Существенный объем финансирования, направленный в сферу услуг, также имеет важное значение для расширения экономической активности и стимулирования внутреннего спроса.

Кроме того, предоставление кредитов на пополнение оборотного капитала, создание новых предприятий, расширение и модернизацию существующих производственных мощностей свидетельствует о продолжении инвестиционных процессов в различных секторах экономики. Финансирование сельского хозяйства, торговли и строительной отрасли также указывает на более сбалансированное распределение финансовых ресурсов между различными направлениями экономики.

В целом рост банковского кредитования может создать благоприятные условия для расширения производства, повышения деловой активности и увеличения занятости. При условии эффективного использования кредитных средств и успешной реализации финансируемых проектов эта тенденция способна в ближайшие месяцы положительно сказаться на темпах роста экономики Ирана и дальнейшем развитии ненефтяного сектора.