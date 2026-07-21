Таджикистан и Монголия определили приоритеты дальнейшего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Монголия обсудили приоритетные направления сотрудничества в ключевых сферах.
Как сообщает пресс-служба Президента Таджикистана, обсуждения состоялись 21 июля в ходе переговоров в формате тет-а-тет между Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций обеих стран.
"В ходе переговоров особое внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества в сферах энергетики, строительства и развития инфраструктуры, сельского хозяйства, включая животноводство, а также экспорту в Монголию высококачественной и экологически чистой плодоовощной продукции", - отмечается в информации.
В начале переговоров Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что их итоги придадут новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Стороны приветствовали поступательное развитие политического диалога между двумя государствами и подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей как эффективного инструмента повышения уровня политического доверия.
В целях дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества стороны предложили создать совместные рабочие группы по вопросам энергетики, строительства и развития инфраструктуры.
Перерабатывающая промышленность, в частности легкая и пищевая отрасли, а также добыча и переработка полезных ископаемых были определены как перспективные направления двустороннего взаимодействия.
Кроме того, лидеры подчеркнули важность обеспечения регулярной работы Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективного механизма координации всего комплекса двусторонних отношений и привлечения инвестиций.
Стороны также отметили, что гуманитарное сотрудничество остается одним из ключевых направлений отношений между Таджикистаном и Монголией. В этой связи они подчеркнули важность проведения Дней культуры двух стран на взаимной основе.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества стороны назвали дальнейшее расширение прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и академическими учреждениями, аналитическими центрами и другими профильными организациями двух стран.
Лидеры также отметили значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в сферах туризма, молодежной политики и спорта.
Монгольской стороне была выражена благодарность за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027–2036 годов «Десятилетием мира во имя будущих поколений», а также других международных инициатив, выдвинутых Таджикистаном, прежде всего в области водных ресурсов и климата.
В этом контексте стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Лидеры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.