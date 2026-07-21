Таджикистан и Монголия определили приоритеты дальнейшего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Монголия обсудили приоритетные направления сотрудничества в ключевых сферах.

Как сообщает пресс-служба Президента Таджикистана, обсуждения состоялись 21 июля в ходе переговоров в формате тет-а-тет между Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций обеих стран.

"В ходе переговоров особое внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества в сферах энергетики, строительства и развития инфраструктуры, сельского хозяйства, включая животноводство, а также экспорту в Монголию высококачественной и экологически чистой плодоовощной продукции", - отмечается в информации.

В начале переговоров Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что их итоги придадут новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Стороны приветствовали поступательное развитие политического диалога между двумя государствами и подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей как эффективного инструмента повышения уровня политического доверия.

В целях дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества стороны предложили создать совместные рабочие группы по вопросам энергетики, строительства и развития инфраструктуры.

Перерабатывающая промышленность, в частности легкая и пищевая отрасли, а также добыча и переработка полезных ископаемых были определены как перспективные направления двустороннего взаимодействия.

Кроме того, лидеры подчеркнули важность обеспечения регулярной работы Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективного механизма координации всего комплекса двусторонних отношений и привлечения инвестиций.

Стороны также отметили, что гуманитарное сотрудничество остается одним из ключевых направлений отношений между Таджикистаном и Монголией. В этой связи они подчеркнули важность проведения Дней культуры двух стран на взаимной основе.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества стороны назвали дальнейшее расширение прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и академическими учреждениями, аналитическими центрами и другими профильными организациями двух стран.

Лидеры также отметили значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в сферах туризма, молодежной политики и спорта.

Монгольской стороне была выражена благодарность за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027–2036 годов «Десятилетием мира во имя будущих поколений», а также других международных инициатив, выдвинутых Таджикистаном, прежде всего в области водных ресурсов и климата.

В этом контексте стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Лидеры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.