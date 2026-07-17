Госслужба по охране культурного наследия Азербайджана удостоена международной награды

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики добилась очередного важного успеха на международном уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства куьтуры Азербайджана.

Госслужба была удостоена международной премии «Умные системы наследия: совершенство в цифровизации и сохранении на основе данных — Азербайджан 2026» (Smart Heritage Systems: Excellence in Digitalization and Data-Driven Preservation Azerbaijan 2026). Конкурс был организован авторитетным изданием "Global Business Magazine", базирующимся в ОАЭ.

Награда присуждена за применение цифровых технологий в сфере защиты, реставрации, консервации и управления культурным наследием, формирование механизмов управления на основе данных, оцифровку исторических памятников, создание единых баз данных и успешное внедрение инновационных решений.

Одним из ключевых критериев присуждения премии стало формирование ориентированной на граждан модели обслуживания. Было отмечено предоставление оцифрованных услуг по 6 направлениям по принципу «одного окна», что обеспечивает оперативный, прозрачный и эффективный прием и исполнение обращений. В то же время создание гражданами личного кабинета на портале "MyCulture", возможность отслеживать статус исполнения обращений в режиме реального времени и доступность услуг в цифровой среде были оценены как успешная модель управления, повышающая удовлетворенность граждан, прозрачность и стимулирующая общественное участие.

Эта международная награда является очередным показателем высокой оценки международными экспертами инновационных подходов, проектов цифровой трансформации и клиентоориентированной модели обслуживания, применяемых Госслужбой в сфере охраны и управления культурным наследием.

Отметим, что в конкурсах, организуемых "Global Business Magazine", наград также удостаивались различные государственные структуры и частные организации, представляющие Турцию, Италию, Францию, Германию, Австралию, Египет, Японию, Индонезию, Сингапур, Индию, Саудовскую Аравию и другие страны.

Полученные Госслужбой в текущем году международные награды подтверждают, что проводимая целенаправленная деятельность, современные подходы к управлению и работа в сфере цифрового развития получают признание на международной арене.