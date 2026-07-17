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Подписан План консультаций между МИД Азербайджана и России

Политика Новость 17 июля 2026 15:36 (UTC +04:00)
Подписан План консультаций между МИД Азербайджана и России
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Подписан План консультаций между МИД Азербайджана и России на 2026-2027 годы.

Документ пописали главы МИД Азербайджана и России – Джейхун Байрамов и Сергей Лавров.

Как сказал Лавров, документ будет активизировать контакты по линии министерства иностранных дел.

"Они никогда не прекращались, но теперь будет более системная работа с вычленением тех пунктов международной повестки дня, которые наиболее актуальны на обозримый период. Во-вторых, мы посмотрели, какие действия от наших внешнеполитических ведомств требуются на экономическом направлении в поддержку решений, которые были приняты в апреле на очередном заседании межправительственной торгово-экономической комиссии на уровне вице-премьеров", - сказал он.

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