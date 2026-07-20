Kapitalbank сохранил лидерство в рейтинге банков Узбекистана, наибольший рост у Ipoteka Bank

БАКУ/ Trend/ - Kapitalbank сохранил первое место в рейтинге активности крупных банков Узбекистана по итогам второго квартала 2026 года. Вторую позицию занял Hamkorbank, третью — Asia Alliance Bank.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Наибольший прогресс продемонстрировал Ipoteka Bank, поднявшийся сразу на четыре позиции — до седьмого места — благодаря улучшению качества активов, достаточности капитала и эффективности управления. Davr Bank и InfinBank улучшили свои позиции на три строчки, заняв пятое и шестое места соответственно.

В то же время Ipak Yuli Bank опустился на четыре позиции — до восьмого места — из-за ухудшения показателей финансового посредничества и ликвидности. Anorbank, Xalq Bank и Tenge Bank потеряли по три позиции: Anorbank занял девятое место, Xalq Bank — десятое, а Tenge Bank — тринадцатое. Снижение Tenge Bank было обусловлено ухудшением сразу по нескольким направлениям, включая достаточность капитала (минус 10 позиций), эффективность управления (минус семь) и качество активов (минус пять).

В отдельных категориях наибольший прогресс показал Orient Finans Bank, который поднялся на десять позиций по показателю финансового посредничества и на девять — по уровню ликвидности. Самое значительное снижение зафиксировано у Mikrokreditbank: банк потерял 11 позиций по показателю финансовой доступности и десять — по финансовому посредничеству.

Новый рейтинг опубликован на фоне продолжающихся реформ банковского сектора Узбекистана. В эксклюзивном интервью Trend Национальный банк Словакии (NBS) отметил, что Узбекистан предпринимает «четкие шаги в направлении реформирования финансового сектора» и продолжает приводить нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами.

«Узбекистан предпринимает последовательные шаги по реформированию финансового сектора, и мы с уважением относимся к его стремлению привести регулирование в соответствие с международными стандартами. Дальнейший диалог будет развиваться с учетом технических приоритетов и возможностей обеих сторон, однако мы рассматриваем нынешнее сотрудничество как конструктивную основу для обмена опытом», — заявили в банке.

Регуляторные реформы сопровождаются масштабной цифровой трансформацией финансового сектора. Председатель Ассоциации финтеха Центральной Азии (CAFA) Отабек Насиров сообщил Trend, что развитие цифровых платежей, финтех-инноваций, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой идентификации, финансовой инклюзии и трансграничной цифровой торговли является ключевыми направлениями развития финансовых услуг в регионе.

«Наши регионы объединяет множество общих приоритетов. Это развитие цифровых платежей, финтех-инноваций, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой идентичности, финансовой инклюзии и трансграничной цифровой торговли», — отметил он.

Анализ Trend показывает, что сохранение лидерства Kapitalbank, Hamkorbank и Asia Alliance Bank как минимум второй квартал подряд свидетельствует о стабильности их результатов по основным показателям, используемым ЦЭИР при составлении рейтинга. Способность удерживать ведущие позиции на фоне изменений в рейтинге других банков указывает на устойчивость их бизнес-моделей и сбалансированные показатели эффективности.

Результаты также отражают продолжающееся укрепление финансового состояния банковского сектора в целом. По данным ЦЭИР, по состоянию на 1 июня активы банковской системы выросли на 19% в годовом выражении и достигли 984,4 трлн сумов (76,9 млрд долларов), а чистая прибыль увеличилась на 66,7% — до 8,5 трлн сумов (664 млн долларов). Это свидетельствует о том, что улучшение показателей отдельных банков происходит на фоне общего роста отрасли.

Среди банков именно Ipoteka Bank продемонстрировал одно из наиболее заметных улучшений благодаря комплексному прогрессу сразу по нескольким направлениям — качеству активов, достаточности капитала и эффективности управления. В отличие от банков, изменения позиций которых были обусловлены отдельными показателями, рост Ipoteka Bank носил более сбалансированный характер.

Последний рейтинг также отражает усиление конкуренции между банками страны. Согласно данным ЦЭИР, объем депозитов увеличился на 33% в годовом выражении, значительно опередив рост кредитования, составивший 12%. Это способствовало укреплению ликвидности банковской системы и расширению ресурсной базы банков. В этих условиях устойчивые результаты по таким показателям, как достаточность капитала, качество активов, ликвидность и операционная эффективность, становятся все более важным фактором, определяющим позиции банков в рейтинге ЦЭИР.