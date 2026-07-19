Узбекистан стал мировым лидером по росту венчурных инвестиций

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан занял первое место в мире по темпам роста объёма венчурных инвестиций по итогам предварительных данных отчёта Dealroom.co за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

Согласно опубликованным IT Park данным, объём венчурных инвестиций в стране увеличился на 539,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель стал самым высоким среди государств, включённых в рейтинг.

Второе место по темпам роста заняла Кения, где объём венчурных инвестиций увеличился на 325,7%, третье — Австрия с ростом на 307,7%.

Предварительные результаты отчёта указывают на ускоренное развитие стартап- и венчурной экосистемы Узбекистана, а также на повышение интереса международных инвесторов к технологическим проектам в стране.

Полная версия отчёта Dealroom.co за первое полугодие 2026 года будет опубликована 29 июля. В ней ожидается представление более подробной информации о динамике венчурного рынка и развитии стартап-среды в разных странах.