Anglo Asian Mining нарастила производство меди в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Anglo Asian Mining увеличила производство меди в Азербайджане по итогам первого полугодия 2026 года.

Как говорится в последнем отчете компании, за январь-июнь 2026 года Anglo Asian Mining произвела 8 840 тонн меди, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2025 года (1 188 тонн).

Компания отметила, что в 2026 году продолжает наращивать производство меди, при этом объемы выпуска растут квартал к кварталу. В II квартале 2026 года производство меди составило 5 129 тонн по сравнению с 3 711 тоннами в I квартале.

В частности, во II квартале на месторождении Гедабек было произведено 1 879 тонн меди, а вклад месторождения Демирли составил 3 250 тонн.

Anglo Asian Mining сообщила, что продолжается работа по выходу месторождения Демирли на проектную мощность, достижение полного объема производства ожидается в III квартале 2026 года.

Ранее Anglo Asian Mining объявила о планах реализации программы бурения керновых скважин объемом 90 000 метров в 2026–2027 годах. Программа включает около 55 000 метров разведочного бурения и порядка 35 000 метров бурения в рамках подготовки технико-экономических обоснований.

По данным компании, разведочные работы будут сосредоточены на расширении запасов на участках Хархар и Гарадаг, прилегающих территориях, последующем бурении в контрактной зоне Гедабек, а также на расширении участков Демирли и Южный Демирли.

Главный директор по развитию бизнеса Anglo Asian Mining Амирреза Вазири в эксклюзивном интервью Trend заявил, что компания ожидает, что капиталоемкость проектов Хархар и Гарадаг будет одной из самых низких в мире.

"Мы ожидаем, что капиталоемкость проектов Хархар и Гарадаг будет одной из самых низких в мире. Еще одним преимуществом производства медного катода является то, что, в отличие от концентрата, этот материал можно напрямую продавать на рынки по всему миру. Это означает, что производство не будет зависеть от наличия избыточных мощностей медеплавильных предприятий для переработки концентрата в металл", — пояснил он.