Узбекистан расширяет торговые связи с Иракским Курдистаном

БАКУ /Trend/ – Тогово-промышленнная палата Узбекистана и Федерация палат торговли и промышленности Иракского Курдистана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках экономического форума, прошедшего в Ташкенте.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Подписание основного соглашения сопровождалось заключением еще пяти меморандумов между региональными палатами торговли и промышленности Узбекистана и их партнерами из Иракского Курдистана.

В частности, Ташкентская городская палата подписала меморандум с палатой Эрбиля, а Палата Ташкентской области достигла соглашения с палатой Сулеймании. Дополнительные документы были подписаны между палатами Самаркандской области и Дохука, Бухарской области и Халабджи, а также Сырдарьинской области и Киркука.

Церемония подписания состоялась в рамках форума, в котором приняли участие более 400 представителей компаний и деловых объединений с обеих сторон.

По данным Палаты торговли и промышленности Узбекистана, соглашения направлены на расширение торгово-экономического сотрудничества, поддержку инвестиционных проектов и укрепление прямых контактов между деловыми кругами Узбекистана и Иракского Курдистана.

«Подписанные документы будут способствовать дальнейшему расширению торгово-экономических связей, реализации инвестиционных проектов и укреплению долгосрочных партнерских отношений между бизнесменами двух стран», – заявили в палате.

Соглашения создают основу для сотрудничества между представителями бизнеса, включая развитие торговых связей, обмен информацией и возможную реализацию совместных проектов в различных сферах. После подписания документов стороны договорились организовать дальнейшие деловые встречи и отраслевые обсуждения для содействия их реализации.