Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 128,8685 маната, или на 1,9 процента.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена одной тройской унции золота снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 157,3367 маната (2,2 процента) и составила 6844,2799 маната.

Цена одной тройской унции золота 6 июля 7073.6065 13 июля 6897.8095 7 июля 7016.4950 14 июля 6836.4990 8 июля 7013.7835 15 июля 6861.1575 9 июля 6908.7915 16 июля 6856.9925 10 июля 6995.4065 17 июля 6768.9410 Средняя цена за неделю 7001.6166 Средняя цена за неделю 6844.2799

За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане снизилась на 5,0869 маната, или на 5,1 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4,96002 маната (4,8 процента) и составила 97,53108 маната.

Цена одной тройской унции серебра 6 июля 105.1918 13 июля 98.9244 7 июля 103.4734 14 июля 98.3094 8 июля 102.6179 15 июля 99.5269 9 июля 98.5781 16 июля 97.0572 10 июля 102.5945 17 июля 93.8375 Средняя цена за неделю 102.4911 Средняя цена за неделю 97.53108

За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 5,4655 маната, или на 0,2 процента. Средняя еженедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 3,7587 маната (0,1 процента) и составила 2760,3291 маната.

Цена одной тройской унции платины 6 июля 2784.8550 13 июля 2726.6215 7 июля 2745.2195 14 июля 2734.4670 8 июля 2790.3970 15 июля 2784.8805 9 июля 2719.3030 16 июля 2834.5205 10 июля 2780.6645 17 июля 2721.1560 Средняя цена за неделю 2764.0878 Средняя цена за неделю 2760.3291

За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 11,628 маната, или на 0,5 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25,9318 маната (1,2 процента) и составила 2170,7963 маната.