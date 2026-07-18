Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 128,8685 маната, или на 1,9 процента.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена одной тройской унции золота снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 157,3367 маната (2,2 процента) и составила 6844,2799 маната.
|
Цена одной тройской унции золота
|6 июля
|
7073.6065
|13 июля
|
6897.8095
|
7 июля
|
7016.4950
|14 июля
|
6836.4990
|8 июля
|
7013.7835
|15 июля
|
6861.1575
|9 июля
|
6908.7915
|16 июля
|
6856.9925
|10 июля
|
6995.4065
|17 июля
|
6768.9410
|
Средняя цена за неделю
|
7001.6166
|
Средняя цена за неделю
|
6844.2799
За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане снизилась на 5,0869 маната, или на 5,1 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4,96002 маната (4,8 процента) и составила 97,53108 маната.
|
Цена одной тройской унции серебра
|
6 июля
|
105.1918
|
13 июля
|
98.9244
|
7 июля
|
103.4734
|
14 июля
|
98.3094
|
8 июля
|
102.6179
|
15 июля
|
99.5269
|
9 июля
|
98.5781
|
16 июля
|
97.0572
|
10 июля
|
102.5945
|
17 июля
|
93.8375
|Средняя цена за неделю
|
102.4911
|Средняя цена за неделю
|
97.53108
За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 5,4655 маната, или на 0,2 процента. Средняя еженедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 3,7587 маната (0,1 процента) и составила 2760,3291 маната.
|
Цена одной тройской унции платины
|
6 июля
|
2784.8550
|
13 июля
|
2726.6215
|
7 июля
|
2745.2195
|
14 июля
|
2734.4670
|
8 июля
|
2790.3970
|
15 июля
|
2784.8805
|
9 июля
|
2719.3030
|
16 июля
|
2834.5205
|
10 июля
|
2780.6645
|
17 июля
|
2721.1560
|Средняя цена за неделю
|
2764.0878
|Средняя цена за неделю
|
2760.3291
За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 11,628 маната, или на 0,5 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25,9318 маната (1,2 процента) и составила 2170,7963 маната.
|Цена одной тройской унции палладия
|
6 июля
|
2163.3180
|
13 июля
|
2129.6070
|
7 июля
|
2148.3580
|
14 июля
|
2155.2345
|
8 июля
|
2167.5000
|
15 июля
|
2223.3620
|
9 июля
|
2086.6820
|
16 июля
|
2227.7990
|
10 июля
|
2158.4645
|
17 июля
|
2117.9790
|Средняя цена за неделю
|
2144.8645
|Средняя цена за неделю
|
2170.7963