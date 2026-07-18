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Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

Экономика Новость 18 июля 2026 16:52 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 128,8685 маната, или на 1,9 процента.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена одной тройской унции золота снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 157,3367 маната (2,2 процента) и составила 6844,2799 маната.

Цена одной тройской унции золота
6 июля

7073.6065

 13 июля

6897.8095

7 июля

7016.4950

 14 июля

6836.4990
8 июля

7013.7835

 15 июля

6861.1575
9 июля

6908.7915

 16 июля

6856.9925
10 июля

6995.4065

 17 июля

6768.9410

Средняя цена за неделю

7001.6166

Средняя цена за неделю

6844.2799

За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане снизилась на 5,0869 маната, или на 5,1 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4,96002 маната (4,8 процента) и составила 97,53108 маната.

Цена одной тройской унции серебра

6 июля

105.1918

13 июля

98.9244

7 июля

103.4734

14 июля

98.3094

8 июля

102.6179

15 июля

99.5269

9 июля

98.5781

16 июля

97.0572

10 июля

102.5945

17 июля

93.8375
Средняя цена за неделю

102.4911

 Средняя цена за неделю

97.53108

За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 5,4655 маната, или на 0,2 процента. Средняя еженедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 3,7587 маната (0,1 процента) и составила 2760,3291 маната.

Цена одной тройской унции платины

6 июля

2784.8550

13 июля

2726.6215

7 июля

2745.2195

14 июля

2734.4670

8 июля

2790.3970

15 июля

2784.8805

9 июля

2719.3030

16 июля

2834.5205

10 июля

2780.6645

17 июля

2721.1560
Средняя цена за неделю

2764.0878

 Средняя цена за неделю

2760.3291

За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 11,628 маната, или на 0,5 процента. При этом средняя еженедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25,9318 маната (1,2 процента) и составила 2170,7963 маната.

Цена одной тройской унции палладия

6 июля

2163.3180

13 июля

2129.6070

7 июля

2148.3580

14 июля

2155.2345

8 июля

2167.5000

15 июля

2223.3620

9 июля

2086.6820

16 июля

2227.7990

10 июля

2158.4645

17 июля

2117.9790
Средняя цена за неделю

2144.8645

 Средняя цена за неделю

2170.7963

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