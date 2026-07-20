Объем металлургического производства в Узбекистане превысил $12,5 млрд за пять месяцев 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Общий объем производства металлургической отрасли Узбекистана по итогам первых пяти месяцев 2026 года достиг 151,8 трлн сумов (свыше 12,55 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Агентства статистики Узбекистана.

Согласно статистике, лидером по объемам металлургического производства стала Навоийская область, на долю которой пришлось 100,2 трлн сумов (около 8,29 млрд долларов), что составляет основную часть общенационального выпуска.

Второе место заняла Ташкентская область с объемом производства 38,1 трлн сумов (более 3,15 млрд долларов).

Далее следуют город Ташкент, где произведено продукции на 8 трлн сумов (свыше 661,98 млн долларов), и Самаркандская область с показателем 3,7 трлн сумов (около 306,17 млн долларов).

Средние объемы производства зафиксированы в Наманганской и Сырдарьинской областях — 538,1 млрд сумов (почти 44,53 млн долларов) и 477,6 млрд сумов (более 39,52 млн долларов) соответственно.

В Джизакской области объем металлургического производства составил 192 млрд сумов (около 15,89 млн долларов), в Ферганской — 190,8 млрд сумов (почти 15,79 млн долларов), в Бухарской — 132,3 млрд сумов (свыше 10,94 млн долларов).

Замыкают список Сурхандарьинская область с показателем 86,8 млрд сумов (более 7,18 млн долларов), Республика Каракалпакстан — 66,3 млрд сумов (около 5,49 млн долларов), Андижанская область — 37,9 млрд сумов (более 3,13 млн долларов), Хорезмская область — 19,6 млрд сумов (свыше 1,62 млн долларов) и Кашкадарьинская область, где объем производства составил 11,3 млрд сумов (около 935 тыс. долларов).

Анализ Trend показывает, что металлургическая отрасль Узбекистана остается высококонцентрированной. На Навоийскую область приходится около 66% общего объема производства, тогда как доля Ташкентской области составляет примерно 25%. В совокупности эти два региона обеспечивают более 90% всей металлургической продукции страны.

Такая концентрация свидетельствует о высокой зависимости отрасли от отдельных промышленных центров, прежде всего располагающих сырьевой базой и крупными производственными предприятиями. При этом вклад Ташкента и Самаркандской области остается значительно ниже, а большинство остальных регионов играют лишь незначительную роль.

Представленные данные подтверждают продолжающийся рост металлургического сектора, который является одним из ключевых направлений индустриализации Узбекистана. Вместе с тем значительный географический дисбаланс может создавать риски, связанные с неравномерным региональным развитием и уязвимостью отрасли к локальным сбоям. Дальнейшее развитие металлургического производства в других регионах могло бы способствовать более сбалансированному экономическому росту страны.

Между тем в британском агентстве UK Export Finance (UKEF) сообщили Trend, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Узбекистаном и Великобританией в феврале 2026 года, поддержка UKEF будет сосредоточена на реализации приоритетных проектов, обладающих высоким экономическим и социальным эффектом.

«Как правило, речь идет о масштабной модернизации транспортной инфраструктуры, энергетических систем, коммунального хозяйства, объектов общественной инфраструктуры, а также проектов в сфере критически важных полезных ископаемых», — отметили в компании.