Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals возросли.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки Azeri Light (CIF), добываемую на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане, выросла по сравнению с предыдущей неделей на 9,3 доллара США (12 процентов) и составила 86,99 доллара США за баррель.

В течение недели максимальная цена на сырую нефть этой марки составила 91,50 доллара США за баррель, а минимальная — 81,29 доллара США.

В турецком порту Джейхан средняя цена на нефть марки Azeri Light (FOB) составила 83,44 доллара США за баррель, что на 8,47 доллара США (11,3 процента) больше показателя предыдущей недели. За неделю самая высокая цена составила 87,57 доллара США за баррель, а самая низкая — 78,36 доллара США.

Средняя цена на нефть марки Urals по сравнению с предыдущей неделей выросла на 6,48 доллара США (14,5 процента) и составила 51,16 доллара США за баррель. В течение недели максимальная цена составила 53,90 доллара США, а минимальная — 46,93 доллара США.

Средняя цена на нефть марки Dated Brent составила 81,93 доллара США за баррель, что на 7,99 доллара США (10,8 процента) больше по сравнению с предыдущей неделей. В течение недели максимальная цена за баррель составила 84,66 доллара США, а минимальная — 77,32 доллара США.