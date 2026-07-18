"Президент Ильхам Алиев - настоящий визионер" - в Украине обсудили медиафорум в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью с бывшим премьер-министром Украины, экс-спикером Верховной рады, бывшим министром иностранных дел и экономики Арсением Яценюком обсудил выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме.

Говоря о форуме, Дмитрий Гордон высоко оценил стратегическое видение главы Азербайджанского государства.

"В Азербайджане, в Карабахе, проходил очередной медиафорум в Шуше, где я задал вопрос Президенту Ильхаму Алиеву. Вообще, это человек с очень четким пониманием будущего - причем не только ближайшего, но и достаточно далекого. На мой взгляд, это настоящий визионер", - сказал он.

В свою очередь Арсений Яценюк отметил последовательность позиции Президента Азербайджана по вопросу Украины.

"Президент Ильхам Алиев еще раз озвучил свою позицию по Украине. И он выразил ее совершенно однозначно. Мне доводилось встречаться с ним не один раз. Умный человек, как говорится. Мы сейчас говорим конкретно о нем и о том, как он ответил на ваш вопрос. Вы задали правильный вопрос, и он дал правильный ответ", - отметил Яценюк.

Напомним, что Шушинский глобальный медиафорум прошел 13-14 июля. В ходе мероприятия Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы представителей международных СМИ, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, внешней политики и продолжающимся глобальным процессам.