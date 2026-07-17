Де-факто мир между Арменией и Азербайджаном существует - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Де-факто мир между Арменией и Азербайджаном существует.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«44-дневная отечественная война азербайджанского народа, создала новые реалии и новый формат безопасности на Южном Кавказе. Данный формат безопасности основан на верховенстве международного права и, особенно хотел бы подчеркнуть, принципа суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Недавние исторические процессы, которые произошли в контексте нормализации между Арменией и Азербайджаном, включая парафирование проекта мирного соглашения, создают уникальную возможность для долгосрочного установления мира, безопасности и процветания в нашем регионе», - сказал он.

Дж. Байрамов отметил, что в ходе обсуждения он проинформировал Лаврова о восстановлении на освобожденных территориях, о процессах реконструкции, строительства, возвращения на освобожденные территории бывших вынужденных переселенцев, а также элементы, связанные с текущим моментом в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном.

«С уверенностью можно сказать, что де-факто мир сегодня между Арменией и Азербайджаном существует. В свою очередь, те позитивные инициативы, мирные инициативы азербайджанской стороны, которые мы осуществляем, включая укрепление доверия, они серьезно ускорили и привнесли большой позитивный вклад в процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Убеждены, что выполнение оставшихся задач мирного процесса, создаст необходимые условия для долгосрочного, стабильного, процветающего региона, в котором доверие будет превалировать», - сказал он.