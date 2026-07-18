Президент PMCG о будущем Среднего коридора

БАКУ /Trend/ – Средний коридор должен стать экономическим, а не только транспортным маршрутом.

Об этом говорится в статье президента консалтинговой компании PMCG Алекси Алексишвили.

По его словам, Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) имеет шанс стать не просто альтернативным маршрутом перевозок между Европой и Азией, а полноценным экономическим коридором, способным стимулировать инвестиции, промышленное развитие и интеграцию региона в глобальные цепочки поставок.

"Стремительный рост значения Среднего коридора обусловлен глубокими геополитическими и экономическими изменениями, включая последствия пандемии COVID-19, нарушения традиционных логистических цепочек и войну России против Украины. Эти факторы значительно усилили интерес к альтернативному маршруту, соединяющему Европу и Азию через Южный Кавказ и Центральную Азию.

На страны Азии приходится около 30-35% мирового экспорта, тогда как Европа обеспечивает порядка 35-40% глобального импорта. На протяжении десятилетий торговля между этими регионами в основном осуществлялась через Суэцкий канал и Северный маршрут, однако рост геополитических рисков заставил государства и бизнес искать более устойчивые логистические решения", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что ключевой вопрос сегодня заключается не в увеличении объемов транзита, а в способности стран превратить транспортный маршрут в экономический коридор.

"Транспортные коридоры перемещают товары, а экономические коридоры создают добавленную стоимость. Они привлекают инвестиции, стимулируют промышленное развитие, способствуют интеграции в глобальные цепочки поставок и создают рабочие места.

Регион уже демонстрирует положительную динамику: за последнее десятилетие существенно выросла торговля между странами Центральной Азии, а экономические связи региона с Китаем, Турцией, Южным Кавказом и Европейским союзом продолжают укрепляться.

Вместе с тем потенциал Среднего коридора остается далеко не реализованным. В 2023 году на него приходилось лишь около 1% объема торговли между ЕС и Китаем и примерно 5% ее стоимости, а его пропускная способность составляет менее 10% возможностей Северного маршрута.

При этом, согласно прогнозам Всемирного банка, объем торговли по Среднему коридору к 2040 году может увеличиться в 4,5 раза при условии устранения операционных и регуляторных барьеров", - отметил он в статье.

А.Алексишвили считает, что строительство инфраструктуры само по себе не обеспечит успех проекта. Среди ключевых препятствий он называет различия в таможенных процедурах, торговых режимах и нормативной базе стран маршрута. Кроме того, только пять из восьми государств, расположенных вдоль коридора, являются членами Всемирной торговой организации, что, по мнению автора, не позволяет говорить о полностью унифицированной системе торговли.

"Еще одной распространенной ошибкой является восприятие Среднего коридора как проекта отдельных стран. Коридор настолько конкурентоспособен, насколько сильным является его самое слабое звено. Эффективность маршрута зависит от скоординированной работы всех участников, таких как страны, порты, железные дороги, пограничные переходы, логистические операторы и государственные институты.

Устойчивое развитие Среднего коридора невозможно без активного участия частного сектора. Помимо государственных инвестиций необходимы развитие конкурентного рынка логистических услуг, доступ к торговому финансированию, страховым инструментам и современным коммерческим механизмам.

Значение Среднего коридора выходит далеко за рамки интересов стран, через которые он проходит. Маршрут способен обеспечить Европе и Азии более диверсифицированное, устойчивое и геополитически сбалансированное сообщение в условиях, когда безопасность цепочек поставок становится одним из ключевых факторов мировой экономики.

Сегодняшний импульс вокруг Среднего коридора представляет собой редкую возможность. Теперь необходимо перейти от строительства инфраструктуры к формированию эффективных институтов, гармонизации регулирования и углублению регионального сотрудничества. Только в этом случае Средний коридор сможет превратиться из транзитного маршрута в полноценный экономический коридор, обеспечивающий долгосрочное процветание Евразии", - заключил автор.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend представители PMCG заявили, что Азербайджан занимает одну из ключевых стратегических позиций в Среднем коридоре не только благодаря своему географическому расположению, но и за счет растущей роли в региональной координации, развитии железнодорожной связности и содействии стабильности на Южном Кавказе.

В компании отметили, что будучи важной транзитной страной, соединяющей Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с Европой, Азербайджан совместно с Грузией выступает критически важным узлом, где пересекаются морские и железнодорожные перевозки между Каспийским и Черным морями.

"В этом контексте особое стратегическое значение имеет эффективная связка между Бакинским портом на Каспии и грузинскими портами Чёрного моря, прежде всего Батуми и Поти. Эти порты служат основными морскими воротами для грузопотоков Среднего коридора, направляющихся на европейские рынки, дополняя сухопутные маршруты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Недавние позитивные изменения в отношениях между Азербайджаном и Арменией также улучшают перспективы долгосрочной стабильности и транспортной связности на Южном Кавказе. Конструктивная роль Азербайджана в продвижении регионального сотрудничества является важным фактором устойчивого развития Среднего коридора", - сказали в PMCG.

В компании подчеркнули, что тесное операционное сотрудничество между Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией остается краеугольным камнем повышения пропускной способности, синхронизации логистических операций и сокращения времени транзита.

"Повышение пропускной способности и безопасности Среднего коридора требует акцента на развитии мультимодальных перевозок и дальнейшей модернизации инфраструктуры, особенно между Каспийским и Чёрным морями. Необходимы дополнительные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, связывающую Азербайджан с грузинскими черноморскими портами, а также в развитие портовой инфраструктуры. Не менее важны более активное участие частного сектора в железнодорожных грузоперевозках и укрепление корпоративного управления государственных предприятий. Углублённая координация между транспортными ведомствами Армении, Азербайджана и Грузии, поддержанная цифровыми платформами и унифицированными процедурами, значительно повысит эффективность работы коридора", - сообщает PMCG.

Отмечено, что Средний коридор создает значительные возможности для привлечения иностранных инвестиций в портовую инфраструктуру, железнодорожные логистические хабы и услуги с добавленной стоимостью в цепочках поставок.

"Растущий международный интерес к диверсификации цепочек поставок, включая инициативы США в сфере критически важных минералов и стратегии ЕС по развитию взаимосвязанности, дополнительно усиливает инвестиционную привлекательность Азербайджана. PMCG планирует поддерживать развитие Среднего коридора посредством проведения технико-экономических исследований, содействия реформам политики регулирования, наращивания институционального потенциала, а также помощи в мобилизации международного финансирования. Компания намерена продвигать более тесную региональную координацию и комплексное планирование между каспийским и черноморским сегментами коридора", - добавили в PMCG.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.