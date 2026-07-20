Таджикистан ищет международного эксперта по закупкам для проекта Рогунской ГЭС

БАКУ/ Trend/ - Таджикистан объявил международный конкурс по отбору специалиста по закупкам для содействия реализации программы технической помощи в рамках проекта строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС).

Об этом говорится в объявлении, опубликованном Группой по реализации проектов строительства энергетических объектов при Президенте Республики Таджикистан.

Отобранный специалист войдет в состав Группы управления проектом строительства энергетических объектов (Rogun PMG), которая координирует реализацию проекта Рогунской ГЭС.

Набор проводится в рамках инициативы «Техническая помощь для формирования механизма финансирования проекта Рогунской ГЭС», которая реализуется при поддержке гранта Всемирного банка в размере 15 млн долларов и софинансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) в объеме 5 млн долларов.

Программа технической помощи направлена на разработку финансовой модели проекта и укрепление потенциала управления, включая совершенствование процедур закупок, технической координации, а также соблюдение экологических и социальных требований.

Согласно техническому заданию, специалист по закупкам будет обеспечивать сопровождение закупочных процедур в соответствии с требованиями Всемирного банка. В его обязанности войдут обновление Стратегии закупок проекта для целей развития (PPSD), подготовка профильных разделов проектной документации, а также координация публикации закупочных объявлений через систему STEP Всемирного банка и местные информационные площадки.

Как отмечается в документе, специалист также будет помогать в подготовке генеральных уведомлений о закупках (GPN), специальных уведомлений (SPN), запросов на выражение заинтересованности (REOI), уведомлений о присуждении контрактов и других документов под руководством старшего специалиста по закупкам.

Кандидаты должны иметь высшее образование по профильной специальности, опыт работы в сфере закупок, знание процедур Всемирного банка или других международных финансовых организаций, а также владеть английским и русским языками.

Отбор будет проводиться в соответствии с процедурами Всемирного банка по открытому конкурсному отбору индивидуальных консультантов. Прием заявок продлится до 30 июля 2026 года.

Анализ Trend показывает, что объявление конкурса отражает растущую роль институционального потенциала при реализации крупных инфраструктурных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями. Для проектов масштаба Рогунской ГЭС совершенствование системы закупок, технической координации и механизмов соблюдения требований становится не менее важным элементом подготовки, чем привлечение финансирования.

Рогунская ГЭС имеет и более широкое региональное значение, связывая вопросы развития энергетики с управлением водными ресурсами и адаптацией к изменению климата. Ранее посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон в интервью Trend отметил, что сотрудничество Таджикистана и Азербайджана в сфере водных ресурсов и климатической политики развивается поступательно.

«Все инициативы, выдвигаемые Таджикистаном, неизменно получают поддержку Азербайджана. В свою очередь Таджикистан также поддерживает климатические инициативы Азербайджана. За последнее десятилетие наша страна выдвинула в рамках ООН ряд инициатив в области водных ресурсов, и все они были приняты консенсусом», — сказал дипломат.

По оценке Trend, сочетание международного финансирования, совершенствования механизмов управления проектом и регионального сотрудничества в сфере водных ресурсов и климата подчеркивает многоплановое значение Рогунской ГЭС. Помимо увеличения выработки электроэнергии, проект является важной частью стратегии Таджикистана по развитию устойчивой энергетики и повышению эффективности управления инфраструктурой.

Рогунская гидроэлектростанция, строящаяся на реке Вахш, должна стать одной из крупнейших ГЭС Центральной Азии. Ожидается, что после завершения строительства она значительно увеличит генерирующие мощности Таджикистана и укрепит роль страны в региональном энергетическом сотрудничестве.