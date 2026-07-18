Товарооборот Грузии вырос на 5,8% в первом полугодии 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в первом полугодии 2026 года составил 12,9256 млрд долларов, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Национальной службой статистики Грузии (Geostat).

«Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе-июне 2026 года составил 12,9 млрд долларов, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта увеличилась на 20,1%, достигнув 3,8 млрд долларов, тогда как импорт вырос на 0,7% — до 9,04 млрд долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,17 млрд долларов, а его доля в общем товарообороте достигла 40%», — говорится в отчете.

Согласно документу, основной вклад в рост внешней торговли обеспечило значительное увеличение объемов экспорта. Помесячная динамика первого полугодия демонстрирует устойчивый рост экспортных поставок. В январе объем экспорта составил 480,3 млн долларов при импорте в 1,2028 млрд долларов, что привело к дефициту торгового баланса в размере 722,4 млн долларов. В феврале экспорт увеличился до 546,2 млн долларов, импорт — до 1,4073 млрд долларов, а отрицательное сальдо составило 861,1 млн долларов. В марте экспорт вырос до 697,1 млн долларов, импорт достиг 1,6666 млрд долларов, в результате чего дефицит торгового баланса составил 969,6 млн долларов.

Положительная динамика сохранилась и во втором квартале. В апреле экспорт достиг 714,1 млн долларов, импорт составил 1,5485 млрд долларов, а дефицит сократился до 834,5 млн долларов. В мае экспорт незначительно снизился до 667,8 млн долларов, тогда как импорт увеличился до 1,5985 млрд долларов, что привело к отрицательному сальдо в размере 930,8 млн долларов. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в июне: экспорт достиг максимума за первое полугодие — 771,3 млн долларов, импорт вырос до 1,6251 млрд долларов, а дефицит торгового баланса составил 853,7 млн долларов.

Согласно анализу Trend, внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии 2026 года увеличился на 5,8%, главным образом благодаря существенному росту экспорта на 20,1%. Такое увеличение экспортных поставок позволило частично улучшить торговый баланс, хотя отрицательное сальдо по-прежнему остается значительным — 5,17 млрд долларов, или 40% общего товарооборота.

Данные также свидетельствуют о стабильном росте экспорта на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом наибольший месячный объем экспортных поставок был зафиксирован в июне. Импорт, напротив, оставался относительно стабильным, увеличившись лишь на 0,7%. Такая динамика может свидетельствовать о росте конкурентоспособности грузинской продукции или повышении спроса на нее на зарубежных рынках, тогда как внутренний спрос на импортные товары рос более умеренными темпами.

Устойчивое улучшение экспортных показателей в течение первого полугодия является позитивным сигналом для экономики Грузии. Вместе с тем сохраняющийся значительный дефицит торгового баланса указывает на то, что страна по-прежнему существенно зависит от импорта, поэтому дальнейший рост экспорта остается ключевым фактором для укрепления внешнеэкономической устойчивости.