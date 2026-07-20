КСИР заявил об ударах по позициям армии США

БАКУ /Trend/ - По позициям армии США в регионе были осуществлены трехэтапные военные атаки.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли трехэтапные удары по позициям армии США в регионе», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, на первом этапе были уничтожены склады хранения и ремонта БПЛА армии США в бахрейнском аэропорту Эс-Сахир.

Как отмечается, на втором этапе под обстрел попали склады подготовки кораблей соединения TF58 в бахрейнском порту Салман, судам нанесен тяжелый урон.

«На третьем этапе были полностью уничтожены склады снабжения и поддержки коммандос военно-морского флота армии США на кувейтской базе Арифджан», — подчеркивается в заявлении.

В КСИР добавили, что в случае продолжения атак со стороны американской армии Иран будет давать симметричные ответы с применением ракет и БПЛА.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в распространенном 20 июля сообщении заявило об успешном завершении девятой подряд ночи ударов по Ирану.