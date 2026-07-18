БАКУ/ Trend/ - На фоне ударов Ирана по Кувейту баллистическими ракетами и беспилотниками авиакомпания Kuwait Airways объявила об отмене большинства рейсов по всей стране.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Тем временем Силы ПВО Кувейта отражают четвертую волну иранских ракет и беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил страны.

Число обезвреженных к этому моменту ракет и дронов пока не разглашается. Также нет информации о наличии разрушений и потерь.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.