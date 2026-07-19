Иран делает ставку на гибридные автомобили для экономии топлива

БАКУ/ Trend/ - Правительство Ирана намерено ускорить развитие производства гибридных, двухтопливных и электрических автомобилей в рамках новой стратегии по управлению энергопотреблением и сокращению расхода бензина. Соответствующий курс обозначил президент Масуд Пезешкян, поручив активизировать реформы в сфере нормирования топлива, развития общественного транспорта и выпуска автомобилей с низким расходом топлива.

Власти рассчитывают, что переход на гибридные и двухтопливные автомобили позволит снизить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы, уменьшить потребность в импорте бензина и повысить энергетическую безопасность страны. Особое внимание уделяется автомобилям, работающим на природном газе, поскольку Иран располагает одними из крупнейших в мире запасов этого ресурса. По мнению правительства, более широкое использование газа в транспортном секторе поможет сократить валютные расходы на импорт топлива и повысить эффективность использования внутренних энергоресурсов.

В рамках пятилетнего плана развития автопроизводители должны увеличить выпуск экологичных и экономичных транспортных средств. Правительство также намерено поддерживать модернизацию отрасли за счет льготного финансирования, локализации производства компонентов для гибридных автомобилей и внедрения современных технологий.

В Иране уже началось производство гибридных автомобилей и электробусов, которые постепенно пополняют парк общественного транспорта. Однако, по словам эксперта автомобильной отрасли Амира-Хасана Какаи, массовое производство таких машин требует значительных инвестиций и развития соответствующей инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что главной проблемой остается высокий уровень износа автопарка: из 27 млн автомобилей в стране более 17 млн эксплуатируются значительно дольше мировых нормативов. По его мнению, обновление транспортного парка и развитие общественного транспорта, особенно электрических автобусов, способны дать больший эффект, чем массовый переход на легковые электромобили.

Какаи также отметил, что экологический эффект от электромобилей в Иране пока ограничен, поскольку значительная часть электроэнергии в стране по-прежнему производится за счет ископаемого топлива. В связи с этим переход на новые виды транспорта должен сопровождаться модернизацией энергетической системы и развитием возобновляемых источников энергии.