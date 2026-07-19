Туркменистан увеличил производство зерна на 11,6% в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан в первом полугодии 2026 года увеличил производство зерна на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Туркменистана по итогам расширенного заседания Кабинета министров под председательством президента Сердара Бердымухамедова. Соответствующие данные представил председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года производство зерна выросло на 11,6%, овощей — на 12,8%, бахчевых культур — на 3,3%, картофеля — на 4,2%, молока — на 0,3%», — сообщили в правительстве.

Рост показателей отражает продолжающиеся усилия Туркменистана по укреплению продовольственной безопасности и повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Увеличение объемов урожая также повышает значение развития транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренних поставок и расширения экспортного потенциала аграрной продукции.

На этом фоне Международный транспортный форум (ITF) в эксклюзивном интервью Trend представил свою оценку развития транспортной системы региона. В организации отметили, что Средний коридор — маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, — сохранит стратегическое значение для евразийской транспортной связанности даже в случае повышения привлекательности южных маршрутов через Иран после долгосрочной нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

«Средний коридор в любом случае сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, позволяющий обходить Россию и Иран. Он продолжит пользоваться значительной политической поддержкой и инвестициями, направленными на развитие евразийской транспортной взаимосвязанности», — подчеркнули в ITF.