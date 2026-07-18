Moody’s сохранило долгосрочный рейтинг SOCAR на уровне Baa3

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings подтвердило рейтинги государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, включая долгосрочный рейтинг эмитента на уровне Baa3 со стабильным прогнозом.

«Рейтинг SOCAR учитывает базовую кредитную оценку компании ba2, рейтинг правительства Азербайджана Baa3, очень высокую зависимость между SOCAR и государством, а также высокую вероятность государственной поддержки в случае финансовых трудностей», — говорится в отчете Moody's.

По оценке агентства, базовая кредитная оценка SOCAR отражает ключевую роль компании в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее значимость для национальной экономики, устойчивые финансовые результаты, сильные кредитные показатели и тесные связи с правительством страны, располагающим значительными резервами и способным при необходимости оказать финансовую поддержку.

Вместе с тем агентство указало на ряд факторов, ограничивающих кредитный профиль компании.

«Рейтинг SOCAR также учитывает снижение объемов добычи углеводородов, растущую активность в сфере слияний и поглощений, особенности корпоративного управления, подверженность волатильности цен на нефть и высокую концентрацию бизнеса в Азербайджане», — говорится в отчете агентства.

Стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания Moody's относительно сохранения прочной связи между SOCAR и государством, а также способности компании поддерживать устойчивые финансовые показатели в среднесрочной перспективе.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.