Финальный аккорд длиной в 116 сезонов – представлены жемчужины азербайджанского и мирового искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр торжественно завершил 116-й театральный сезон. Финальным аккордом стал концерт "Жемчужины оперетты", который был встречен зрителями продолжительными аплодисментами, сообщает корреспондент Trend.

В этот вечер прозвучали арии и дуэты из произведений выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Рамиза Мустафаева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгёзалова, Эмина Сабитоглу, Огтая Кязыми и Сардара Фараджева. Программу также украсили произведения всемирно известных зарубежных композиторов Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, Алис Доны и Риккардо Коччанте.

Концерт сопровождал симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева.

Перед зрителями выступили заслуженные артисты Надир Хасиев, Наргиз Керимова, Саида Шарифалиева, лауреат Президентской премии Ульвия Алиева, а также Фирус Мамедов, Мехрибан Залиева, Шабан Джафаров, Элеонора Мустафаева, Самедзаде Хасиев, Эмин Зейналлы, Нармин Алиева, Гюльтадж Алили, Али Керимов, Ольга Георгиева, Илаха Рустамова и Орхан Гусейнли. В концертной программе также приняли участие заслуженный артист, солист-тарист Эльхан Мансуров и артисты хора театра.

Режиссером-постановщиком церемонии закрытия сезона выступил Джавид Имамвердиев, хормейстером – заслуженный артист Вагиф Мастанов, ассистентом режиссера – Севиндж Мамедова.

Яркая концертная программа, объединившая лучшие образцы азербайджанской и мировой оперетты, стала достойным завершением 116-го театрального сезона, подарив зрителям праздничное настроение и оставив самые теплые впечатления до новой встречи с театром.

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