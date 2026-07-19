Туристический бум в Казахстане: число иностранных гостей достигло 15,7 млн

БАКУ/ Trend/ - Казахстан переживает туристический подъем: страну посетили рекордные 15,7 млн иностранных граждан, а объем инвестиций в отрасль вырос на 32,6%, достигнув 1,3 трлн тенге (2,7 млрд долларов).

Об этом говорится в сообщении правительства Казахстана.

«Сегодня туристическая отрасль становится мощным драйвером экономического роста и укрепления международного имиджа Казахстана. Страну посетило рекордное число иностранных туристов — 15,7 млн человек, из которых 11,1 млн находились в Казахстане более 24 часов. Число внутренних туристов также увеличилось на 10% и достигло 8,6 млн человек», — отмечается в сообщении.

Доходы сферы гостеприимства выросли на 17% и составили 350 млрд тенге (743,2 млн долларов). С 2020 года в Казахстане реализовано 573 инвестиционных проекта в туристической отрасли, благодаря чему количество объектов размещения увеличилось на 25% — до 4 482.

Для дальнейшего развития туризма в стране действует безвизовый режим для граждан 84 государств, а также система электронных виз для граждан 102 стран. Международное авиасообщение охватывает 30 стран по 145 маршрутам с выполнением 812 рейсов в неделю. Развитию авиасообщения способствует политика «открытого неба», действующая в 17 аэропортах страны.

Крупными инфраструктурными проектами стали строительство трех новых аэропортов в курортных зонах — Кендерли, Зайсане и Катон-Карагае, а также реконструкция ряда региональных аэропортов.

Кроме того, принят новый закон о поддержке туристической отрасли, который упрощает деятельность гидов, регулирует работу туристических информационных центров и вводит «зеленый коридор» для ускоренного прохождения границы туристическими автобусами.

Как отмечает Trend, показатель в 15,7 млн иностранных посетителей значительно превышает допандемийный уровень и свидетельствует об успешном восстановлении отрасли благодаря проводимым реформам. Рост инвестиций в туристическую инфраструктуру на 32,6% и увеличение числа объектов размещения подтверждают курс страны на масштабное развитие туристического сектора.

Дополнительным стимулом стали расширение безвизового режима и реализация политики «открытого неба», которые существенно повысили транспортную доступность Казахстана. Подобные меры уже доказали свою эффективность в других странах с развивающейся экономикой, где упрощение въезда и улучшение авиасообщения способствовали росту туристического потока и доходов отрасли. Особое значение также имеет развитие региональных туристических кластеров, включая Боровое, Мангистаускую область и горные районы Алматы.

По оценке Trend, новый закон о туризме должен снизить административные барьеры для представителей отрасли. При сохранении текущих темпов роста туризм может стать одним из ключевых секторов ненефтяной экономики Казахстана, способствуя созданию новых рабочих мест и развитию малого бизнеса по всей стране.