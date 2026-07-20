Китай наращивает выпуск электромобилей, меняя структуру автомобильной отрасли

БАКУ/ Trend/ - В июне 2026 года производство автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае достигло 1,624 млн единиц, увеличившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На их долю пришлось 57,5% общего объема выпуска автомобилей за месяц.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным статистическим управлением Китая.

Общий объем производства автотранспортных средств в июне составил 2,824 млн единиц, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания составили 1,2 млн единиц, или 42,5% от общего объема производства.

«В июне было произведено 2,824 млн автомобилей, что на 0,2% меньше в годовом выражении, включая 1,624 млн автомобилей на новых источниках энергии, производство которых выросло на 29,4%», — говорится в сообщении ведомства.

Статистическое управление также отметило, что темпы роста в промышленности остаются неравномерными. В июне производство железнодорожной техники, судов, аэрокосмического и другого транспортного оборудования увеличилось на 18,2% в годовом выражении, а выпуск компьютерного и коммуникационного оборудования вырос на 15,7%. В то же время в ряде традиционных отраслей зафиксировано снижение. Так, производство цемента сократилось на 5,6%, до 144,23 млн тонн.

Анализ Trend показывает, что июньские показатели свидетельствуют об ускоряющейся трансформации автомобильной промышленности Китая: автомобили на новых источниках энергии становятся доминирующим сегментом отрасли по объему производства. Рост выпуска NEV на 29,4% при практически неизменном общем объеме производства автомобилей указывает на структурные изменения рынка, в рамках которых электромобили постепенно вытесняют транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания.

Эта тенденция отражает масштабные инвестиции Китая в экосистему электрической мобильности, включая производство автомобилей, аккумуляторов, электронных компонентов и развитие сопутствующих отраслей промышленности. Увеличение выпуска NEV не только меняет структуру китайского автопрома, но и укрепляет позиции страны в глобальных цепочках поставок электромобилей.

В то же время статистика свидетельствует о том, что развитие автомобильной отрасли Китая все больше определяется технологическими факторами, а не ростом объемов производства. Несмотря на быстрое увеличение выпуска электромобилей, общий объем производства остается относительно стабильным, что говорит о переориентации производителей на модернизацию модельного ряда и увеличение доли продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Рост значения автомобилей на новых источниках энергии оказывает влияние и на международные рынки. По мере расширения присутствия китайских производителей за рубежом страны, стремящиеся развивать электрическую мобильность, все чаще рассматривают сотрудничество не только в сфере импорта автомобилей, но и в области поставок аккумуляторов, развития зарядной инфраструктуры и создания совместных промышленных проектов.

Вместе с тем дальнейшие темпы роста производства NEV будут зависеть от ряда факторов, включая потребительский спрос, развитие инфраструктуры и готовность зарубежных рынков адаптироваться к стремительно меняющимся автомобильным технологиям.