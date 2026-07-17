Азербайджан и Россия двигаются к полному раскрытию потенциала Московской декларации - Лавров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия двигаются к полному раскрытию потенциала Московской декларации.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Несмотря на периодически возникающие те или иные сложности, стороны двигаются к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля 2022 года", - сказал он.

Лавров отметил, что в текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, министерств, урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.

"Принято назад совместное заявление министерств иностранных дел по поводу этой общей трагедии. Сегодня обсудим текущее состояние и перспективы нашего сотрудничества и в экономической сфере. В апреле, состоялось 24 заседание межправительственной комиссии. Есть у нас и хорошие тенденции и перспективы в культурно-гуманитарной сфере. Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возвращение и возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества «3+3». Рассчитываю сегодня на продуктивные переговоры", - добавил он.