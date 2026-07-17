Названы показатели операций в манатах через МКЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец мая этого года в Азербайджане через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 74,483 миллиона обработанных платежных операций на сумму 2,998 миллиарда манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 2,523 миллиона операций, или на 3,5%, а по сумме уменьшился на 31 миллион манатов, или на 9,4%.

В мае прошлого года в Азербайджане через МКЦ было проведено 71,960 миллиона платежных операций на сумму 3,308 миллиарда манатов.

Отметим, что МКЦ представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.

Согласно данным банка, по состоянию на конец мая, количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 309 тысяч и достигло 22 миллионов 827 тысяч карт.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%. При этом количество дебетовых карт увеличилось на 13%, тогда как число кредитных карт сократилось на 3%. Рост количества платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных расчетов. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в информации ЦБА.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили в эксклюзивном интервью Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений. Приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - отмечает банк.