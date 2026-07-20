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В Азербайджане планируется увеличить число стартапов, выходящих на международные рынки

Экономика Новость 20 июля 2026 14:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется увеличить число стартапов, выходящих на международные рынки
Фото: Искусственный интеллект.
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана расширят меры по поддержке стартап-проектов молодежи, а также по привлечению иностранных инвестиций.

Это нашло отражение в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Исполнение мер, которые будут реализованы в 2026–2030 годах, поручено министерству молодежи и спорта и министерству цифрового развития и транспорта. В качестве других исполнителей указаны Центр инноваций, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət), а также Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей (рекомендуется).

На начальном этапе меры предусматривают проведение презентационных дней для стартап-проектов (минимум 50 стартапов, минимум 2 презентационных дня) с последующим доведением количества стартапов минимум до 100, а презентационных дней — минимум до 4.

В итоге планируется повысить уровень коммерциализации стартапов, а также увеличить число проектов, привлекших инвестиции и получивших выход на международные рынки.

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