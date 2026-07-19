В Кашкадарье более 60 предпринимателей и инвесторов приняли участие в открытом диалоге с замминистра

БАКУ/ Trend/ - 17 июля заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Илзат Касымов провел в Кашкадарьинской области открытый диалог с участием более 60 предпринимателей и иностранных инвесторов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Ключевыми темами обсуждения стали реализация инвестиционных проектов, расширение производственных мощностей, развитие экспорта, повышение доступности финансовых ресурсов и совершенствование инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Около 20 вопросов удалось решить непосредственно в ходе встречи. По остальным обращениям определены ответственные исполнители и сроки реализации, их выполнение взято на контроль.

Отдельное внимание было уделено сопровождению проектов с иностранным капиталом. С руководителями более 10 зарубежных компаний обсуждены дальнейшие этапы реализации инвестиционных инициатив и меры по устранению возникающих организационных вопросов.

В ходе рабочей поездки Илзат Касымов также ознакомился с реализацией проектов в свободной экономической зоне «Кашкадарья». Посещены предприятия Sulton Tex Group, Wosune Food Ingredients Karshi, Sun-Hightech и Solar Nature, где рассмотрены вопросы строительства новых производств, локализации, запуска технологических линий и дальнейшего развития инвестиционных проектов.

Работа по сопровождению инвестиционных проектов и поддержке предпринимательских инициатив в регионах будет продолжена.