Объем денежных переводов из Ирландии в Азербайджан значительно вырос

БАКУ/ Trend/ - В I квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Ирландии в Азербайджан составил 24,590 миллиона долларов США.

Согласно отчету Центрального банка Азербайджана, это на 21,4 миллиона долларов, или в 7,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным ведомства, доля Ирландии в общем объеме зарубежных денежных переводов в Азербайджан за отчетный период составила 8,3%, войдя в тройку лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан. При этом переводов из Азербайджана в Ирландию зафиксировано не было.

В целом в первом квартале 2026 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 103,936 миллиона долларов, что на 8,7 миллиона долларов, или на 7,8% меньше показателей аналогичного периода 2025 года.

В то же время объем денежных переводов физлиц из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составил 296,9 миллиона долларов — это на 67,4 миллиона долларов (29,4%) больше, чем за первый квартал прошлого года.

На брифинге ЦБА, посвященном платежному балансу, прокомментировали резкий рост денежных переводов из Ирландии.

По словам директора департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самира Насирова, показатели по переводам физических лиц довольно изменчивы и в основном связаны с операциями через системы денежных переводов.

"Эти средства в основном представляют собой суммы, отправляемые в качестве материальной помощи и на другие подобные цели", — отметил он.

Представитель ЦБА также добавил, что профицит, зафиксированный в балансе первичных доходов Азербайджана в первом квартале 2026 года впервые за последние годы, связан с доходами от зарубежных инвестиций страны.

"В свое время за рубеж были вложены крупные прямые иностранные инвестиции. Взамен этих инвестиций были получены процентные и дивидендные доходы. Эти доходы не возвращались в страну, а реинвестировались за границей для получения еще большей прибыли в последующие периоды", — подчеркнул Самир Насиров.