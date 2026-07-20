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В Азербайджане утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы

Политика Новость 20 июля 2026 14:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы
Фото: AI generated
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане утвержден "План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы".

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить «План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы» (далее – План мероприятий).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

2.1. координировать выполнение мер, предусмотренных в Плане мероприятий;

2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.

3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.

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