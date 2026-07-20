БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане утвержден "План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы".
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Утвердить «План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы» (далее – План мероприятий).
2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:
2.1. координировать выполнение мер, предусмотренных в Плане мероприятий;
2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.
3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.