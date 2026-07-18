БАКУ/Trend/ - Вырос объем экспорта природного газа Азербайджана.

Согласно подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне этого года Азербайджан экспортировал 12,431 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 4,105 миллиарда долларов США.

Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 437 миллионов долларов США (или 9,6%) меньше в стоимостном выражении, но на 66 миллионов кубометров (или 0,5%) больше в объемном.

Отметим, что согласно данным таможенного комитета в январе-июне текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 24,661 миллиарда долларов США.

По подсчетам агентства, это на 261 миллион долларов, или на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что из общего объема внешнеторгового оборота 16,32 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 8,341 миллиарда долларов - на импорт.

По данным ведомства, за январь-июнь этого года объем экспорта увеличился на 3,442 миллиарда долларов (на 26,7%), тогда как объем импорта сократился на 3,181 миллиарда долларов (на 27,6%).

Подчеркивается, что в итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 7,979 миллиарда долларов. По подсчетам агентства, это в 5,9 раза (или на 6,623 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что ранее европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в эксклюзивном интервью Trend заявил, что за последние годы Евросоюз значительно увеличил импорт природного газа из Азербайджана, и сегодня на европейский рынок приходится около половины всего азербайджанского газового экспорта.

"В январе этого года произошло первое расширение Трансадриатического газопровода - дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год, что означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. И нельзя забывать об экономическом эффекте: с момента запуска Южного газового коридора он стал важным драйвером роста азербайджанской экономики. Экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес около 24 миллиарда евро дохода к 2024 году с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу. Это реальный, ощутимый рост", - сказал он.