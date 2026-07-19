Узбекнефтегаз создал более 2,8 тыс. рабочих мест благодаря структурным реформам

БАКУ/ Trend/ - Проводимая в АО Узбекнефтегаз корпоративная трансформация и структурные реформы позволили создать 2 833 новых рабочих места в производственных и охранных подразделениях компании.

Об этом говорится в сообщении Узбекнефтегаз.

«Реформы направлены на оптимизацию корпоративного управления, устранение избыточных или неэффективных административных подразделений и повышение общей производительности труда», — отметили в компании.

По данным Узбекнефтегаз, реструктуризация не преследует цель сокращения персонала. Основная задача заключается в перераспределении ресурсов для расширения производственных мощностей, обеспечения работы новых объектов инфраструктуры и специализированных технических дочерних предприятий.

Наибольший прирост занятости обеспечило создание бурового предприятия UNG Burg'ilash, где было открыто 1 093 новых рабочих места. Еще 992 вакансии появились после передачи компании Neftgazmontaj в состав Узбекнефтегаз и расширения ее деятельности. Кроме того, создание специализированных служб безопасности в нефтегазодобывающих управлениях Шуртан, Мубарек и Газли обеспечило трудоустройство еще 625 человек.

Запуск новых компрессорных станций в Устюртском газодобывающем управлении позволил создать дополнительно 123 постоянных рабочих места для технических специалистов. В компании отметили, что благодаря таким мерам сотрудники переводятся с менее востребованных направлений на производственные участки, где существует высокий спрос на квалифицированные кадры.

Как отмечает Trend, ранее планы реструктуризации Узбекнефтегаз предусматривали значительную оптимизацию персонала — сообщалось о возможном сокращении до 12 тыс. рабочих мест в рамках повышения эффективности и корпоратизации. Однако последние изменения свидетельствуют о чистом приросте занятости в ключевых производственных подразделениях.

Такой подход, предусматривающий расширение буровых, строительных и охранных подразделений при одновременном сокращении административных расходов, указывает на стратегию укрепления производственного потенциала, а не исключительно на снижение затрат.

Рост числа технических и производственных специалистов имеет особое значение для энергетического сектора Узбекистана, который в последние годы сталкивается со снижением объемов добычи природного газа. Перераспределение кадров в новые инфраструктурные проекты и специализированные дочерние предприятия должно способствовать повышению производительности и достижению долгосрочных производственных целей. Такой сбалансированный подход позволяет одновременно модернизировать одну из крупнейших государственных компаний страны и поддерживать социальную стабильность.

В свою очередь начальник управления промышленной кооперации и локализации Узбекнефтегаз Джамалиддин Умурзаков сообщил Trend, что компания охватывает всю производственную цепочку нефтегазовой отрасли.

«Наша деятельность включает геологоразведку, бурение, добычу, транспортировку и глубокую переработку углеводородов», — отметил он.