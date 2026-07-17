Азербайджан готов принять следующее заседание «3+3» - Байрамов

БАКУ/Trend/ - Предложение Азербайджана принять следующее заседание формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) остается в силе.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев первым в свое время, еще в 2021 году, предложил данную инициативу.

«Также важно, наверное, отметить, что в 2021 году в контексте ситуации на Южном Кавказе мы имели иную ситуацию, иную динамику. Сегодня ситуация кардинально меняется. И три заседания до сих пор проходило в Москве, в Тегеране, в Стамбуле в 2024 году. В 2024 году по итогам третьего заседания азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Азербайджане. Мы считаем, что данный формат востребован, важен, но страны-участницы должны обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес для наших стран. И с учетом данного понимания и восприятия, если можно так сказать, консенсусного подхода, предложение Азербайджана принять данную платформу в нашей стране, остается в силе», - сказал он.