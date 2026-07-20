Транзит, ИИ и заводы — на чем теперь строится дружба Астаны и Пекина

БАКУ /Trend/ - Экономическая повестка стала центральной темой рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Переговоры, встречи с представителями крупнейших китайских корпораций и участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) показали, что сотрудничество Астаны и Пекина выходит далеко за рамки традиционной торговли сырьем. Сегодня акцент смещается в сторону технологий, промышленности, цифровой экономики и транспортной инфраструктуры - направлений, которые должны определить развитие Казахстана на годы вперед. Уже достигнутые объемы товарооборота создают для этого перехода прочную базу.

Китай уже несколько лет остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана и ключевым инвестором. В 2024 году товарооборот достиг 43,8 млрд долларов США, увеличившись на 9 процентов, а в 2025 году был установлен новый рекорд - 48,7 млрд. За первые пять месяцев 2026 года взаимная торговля выросла еще на 27 процентов, достигнув 22 млрд долларов. Если этот темп сохранится до конца года, показатель может приблизиться к 55-60 млрд долларов. Долгосрочной целью остается увеличение двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов.

Именно эта цель стала одной из центральных тем переговоров Президента Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина в Шанхае. По итогам встречи стороны подписали Программу торгово-экономического сотрудничества и Дорожную карту на 2027–2030 годы, которые должны ускорить реализацию совместных проектов, расширить инвестиционное сотрудничество и приблизить достижение заявленной амбициозной планки.

При этом Казахстан рассматривает Китай не просто как крупнейший рынок сбыта, а как стратегического партнера в более широком смысле - с акцентом на технологическую кооперацию и совместное создание добавленной стоимости, а не только на торговый оборот.

«Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался», — заявил глава государства на переговорах с Си Цзиньпином.

Масштаб экономического сотрудничества Президент Казахстана обозначил во время встречи с представителями китайского бизнеса:

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала. Среди них особо стоит отметить такие крупные компании, как CNPC, CITIC и Huawei. Мы высоко ценим весомый вклад китайского бизнеса в модернизацию казахстанской экономики. В прошлые годы наши страны успешно осуществляли многочисленные важные совместные проекты. В результате мы создали рабочие места, внедрили передовые технологии и укрепили сотрудничество в промышленной сфере», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Практическим продолжением этой повестки стали итоги казахстанско-китайского бизнес-форума. По итогам казахстано-китайского бизнес-форума было подписано более 70 коммерческих соглашений общей стоимостью свыше 15 млрд долларов США. Они охватывают искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, транспорт, машиностроение, сельское хозяйство, финансовый сектор и промышленное производство.

Помимо этого пакета, "Казахстанские железные дороги" заключили отдельный отраслевой пакет соглашений примерно на 400 млн долларов, предусматривающий сотрудничество в области цифровизации транспортной отрасли, развития портовой инфраструктуры, терминалов и логистики.

Особое место в переговорах заняла транспортная отрасль. Казахстан продолжает укреплять позиции одного из крупнейших транзитных узлов Евразии в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

«Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние пятнадцать лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или Среднему коридору», — подчеркнул Президент Токаев.

По его словам, сейчас продолжается строительство новых железнодорожных линий, расширяются мощности Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также создается единая цифровая экосистема грузоперевозок на базе платформы Smart Cargo.

Не менее показательно, что значительная часть переговоров была посвящена технологиям. Участие Касым-Жомарта Токаева в WAIC продемонстрировало стремление Казахстана закрепиться не только как транзитный центр, но и как региональная площадка цифрового развития. Выступая на конференции, Президент предложил запустить инициативу Kazakhstan–China Digital Bridge и объявить 2027 год Годом совместных инициатив Казахстана и Китая в области искусственного интеллекта. Кроме того, Казахстан предложил провести первое заседание Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (WAICO) в Астане и открыть в стране ее региональное представительство для Центральной Азии.

В своем выступлении Президент Токаев подчеркнул, что искусственный интеллект должен стать инструментом развития для всех стран.

«Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача - обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека», - заявил он.

Эта технологическая повестка получила продолжение и на двусторонних встречах. Казахстан обсудил совместные проекты с Huawei, Xiaomi и мировым лидером по производству аккумуляторов CATL, который рассматривает строительство в стране первого в Центральной Азии гигазавода по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Одновременно обсуждалось расширение сотрудничества в области облачных технологий, вычислительных мощностей, искусственного интеллекта, производства электромобилей и интеллектуальных транспортных систем.

Не остались без внимания и традиционные отрасли экономики. Китайские компании продолжают расширять участие в нефтегазовой сфере, нефтехимии, добыче критически важных минералов и агропромышленном комплексе. Президент отдельно подчеркнул, что Казахстан намерен стать ведущим агропромышленным центром Центральной Азии, используя искусственный интеллект, роботизацию и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Итоги визита указывают на развитие сотрудничества, не ограничивающееся заключением новых контрактов. Подписанные документы показывают, что Казахстан и Китай начинают следующий этап стратегического партнерства, в котором главным драйвером становятся технологии, промышленная кооперация и совместное создание добавленной стоимости. Для Астаны это сигнал о стремлении уйти от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья, и укрепить позиции как регионального центра логистики, высоких технологий и цифровой экономики.

Структура подписанных документов - Программа торгово-экономического сотрудничества и Дорожная карта на 2027-2030 годы, отраслевые пакеты соглашений в сфере ИИ, транспорта и энергетики - говорит о том, что страны хотят придать двусторонним отношениям более системный характер, выходящий за рамки отдельных проектов. При условии полной реализации достигнутых в Шанхае договоренностей именно этот визит может стать отправной точкой для нового этапа экономической модернизации Казахстана.