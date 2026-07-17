В Иране выросло производство медного концентрата

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2026 года) производство медного концентрата Национальной компанией медной промышленности Ирана превысило запланированные показатели на 6 процентов.

Об этом свидетельствуют данные Национальной компании медной промышленности Ирана.

"За три месяца на заводах компании было произведено около 432 тысяч тонн медного концентрата. Это на 6 процентов больше запланированного объема на указанный период", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за третий месяц (с 22 мая по 21 июня 2026 года) производство медного концентрата превысило 148 тысяч тонн, что на 12 процентов выше планового показателя.

За указанные три месяца производство молибденового концентрата составило 3,04 тысячи тонн. Общий объем добычи руды составил 93 миллиона тонн, а производство сульфидного сырья — 18,9 миллиона тонн.

Отметим, что, по данным Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране оцениваются в 19 миллиардов тонн. Основными медными рудниками Ирана считаются Сарчешме и Сунгун.

Согласно анализу Trend, превышение плановых показателей по производству медного концентрата свидетельствует о повышении эффективности производства Национальной компании медной промышленности Ирана. Данная динамика способна укрепить экспортный потенциал компании, наряду с удовлетворением внутреннего спроса. С учетом больших запасов меди в стране и мощной производственной базы, опирающейся на такие крупные месторождения, как Сарчешме и Сунгун, опережающий планы рост производства является позитивным сигналом для долгосрочного развития медной промышленности Ирана, позволяя увеличивать вклад сектора как во внутреннюю экономику, так и в доходы от внешней торговли.