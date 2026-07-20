Тегеран ожидает от МАГАТЭ официальной реакции на удар по АЭС – МИД Ирана

БАКУ/ Trend/ - Официальный Тегеран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявит о своей позиции в связи с ударом по строящейся в Иране атомной электростанции «Дарховин».

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

«Удар по объекту строящейся АЭС "Дарховин" противоречит правилам Договора о нераспространении ядерного оружия. Иран ожидает, что агентство открыто осудит нападение на эту АЭС», — отметил он.

Багаи подчеркнул, что Иран по-прежнему является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Как член этой организации Иран имеет как свои обязательства, так и определенные ожидания.

Добавим, что Организация по атомной энергии Ирана сообщила 19 июля, что в ходе атаки США на Иран по строящейся АЭС «Дарховин» было выпущено несколько ракет.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в распространенном 20 июля сообщении заявило об успешном завершении девятой подряд ночи ударов по Ирану.