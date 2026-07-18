Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США:

Дата Курс Дата Курс 6 июля 1.7000 13 июля 1.7000 7 июля 1.7000 14 июля 1.7000 8 июля 1.7000 15 июля 1.7000 9 июля 1.7000 16 июля 1.7000 10 июля 1.7000 17 июля 1.7000 Средняя цена за неделю 1.7000 Средняя цена за неделю 1.7000

За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро вырос на 0,0055 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0006 маната и составил 1,9426 маната за 1 евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро:

Дата Курс Дата Курс 6 июля 1.9436 13 июля 1.9387 7 июля 1.9442 14 июля 1.9365 8 июля 1.9405 15 июля 1.9443 9 июля 1.9426 16 июля 1.9493 10 июля 1.9452 17 июля 1.9442 Средняя цена за неделю 1.9432 Средняя цена за неделю 1.9426

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0367 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,01546 маната и составил 2,19884 маната за 100 рублей.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям:

Дата Курс Дата Курс 6 июля 2.2041 13 июля 2.2134 7 июля 2.1954 14 июля 2.2157 8 июля 2.2222 15 июля 2.1949 9 июля 2.2145 16 июля 2.1935 10 июля 2.2353 17 июля 2.1767 Средняя цена за неделю 2.2143 Средняя цена за неделю 2.19884

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0002 маната и стал равен 0,0361 маната за 1 лиру.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире: