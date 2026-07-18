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Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

Экономика Новость 18 июля 2026 17:23 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США:

Дата

 Курс Дата

Курс

6 июля

1.7000

13 июля

1.7000

7 июля

1.7000

14 июля

1.7000

8 июля

1.7000

15 июля

1.7000

9 июля

1.7000

16 июля

1.7000

10 июля

1.7000

17 июля

1.7000

Средняя цена за неделю

1.7000

 Средняя цена за неделю

1.7000

За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро вырос на 0,0055 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0006 маната и составил 1,9426 маната за 1 евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро:

Дата

 Курс Дата

Курс

6 июля

1.9436

13 июля

1.9387

7 июля

1.9442

14 июля

1.9365

8 июля

1.9405

15 июля

1.9443

9 июля

1.9426

16 июля

1.9493

10 июля

1.9452

17 июля

1.9442
Средняя цена за неделю

1.9432

 Средняя цена за неделю

1.9426

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0367 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,01546 маната и составил 2,19884 маната за 100 рублей.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям:

Дата

 Курс Дата

Курс

6 июля

2.2041

13 июля

2.2134

7 июля

2.1954

14 июля

2.2157

8 июля

2.2222

15 июля

2.1949

9 июля

2.2145

16 июля

2.1935

10 июля

2.2353

17 июля

2.1767
Средняя цена за неделю

2.2143

 Средняя цена за неделю

2.19884

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0002 маната и стал равен 0,0361 маната за 1 лиру.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире:

Дата

 Курс Дата

Курс

6 июля

0.0363

13 июля

0.0362

7 июля

0.0363

14 июля

0.0361

8 июля

0.0363

15 июля

0.0361

9 июля

0.0363

16 июля

0.0361

10 июля

0.0362

17 июля

0.0360
Средняя цена за неделю

0.0363

 Средняя цена за неделю

0.0361

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