Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США:
|
Дата
|Курс
|Дата
|
Курс
|
6 июля
|
1.7000
|
13 июля
|
1.7000
|
7 июля
|
1.7000
|
14 июля
|
1.7000
|
8 июля
|
1.7000
|
15 июля
|
1.7000
|
9 июля
|
1.7000
|
16 июля
|
1.7000
|
10 июля
|
1.7000
|
17 июля
|
1.7000
|
Средняя цена за неделю
|
1.7000
|Средняя цена за неделю
|
1.7000
За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро вырос на 0,0055 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0006 маната и составил 1,9426 маната за 1 евро.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро:
|
Дата
|Курс
|Дата
|
Курс
|
6 июля
|
1.9436
|
13 июля
|
1.9387
|
7 июля
|
1.9442
|
14 июля
|
1.9365
|
8 июля
|
1.9405
|
15 июля
|
1.9443
|
9 июля
|
1.9426
|
16 июля
|
1.9493
|
10 июля
|
1.9452
|
17 июля
|
1.9442
|Средняя цена за неделю
|
1.9432
|Средняя цена за неделю
|
1.9426
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0367 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,01546 маната и составил 2,19884 маната за 100 рублей.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям:
|
Дата
|Курс
|Дата
|
Курс
|
6 июля
|
2.2041
|
13 июля
|
2.2134
|
7 июля
|
2.1954
|
14 июля
|
2.2157
|
8 июля
|
2.2222
|
15 июля
|
2.1949
|
9 июля
|
2.2145
|
16 июля
|
2.1935
|
10 июля
|
2.2353
|
17 июля
|
2.1767
|Средняя цена за неделю
|
2.2143
|Средняя цена за неделю
|
2.19884
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0002 маната и стал равен 0,0361 маната за 1 лиру.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире:
|
Дата
|Курс
|Дата
|
Курс
|
6 июля
|
0.0363
|
13 июля
|
0.0362
|
7 июля
|
0.0363
|
14 июля
|
0.0361
|
8 июля
|
0.0363
|
15 июля
|
0.0361
|
9 июля
|
0.0363
|
16 июля
|
0.0361
|
10 июля
|
0.0362
|
17 июля
|
0.0360
|Средняя цена за неделю
|
0.0363
|Средняя цена за неделю
|
0.0361