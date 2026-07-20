В Пусане начала работу 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Пусан Республики Корея начала свою работу 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сессии Азербайджанская Республика представлена делегацией, в состав которой вошли сотрудники постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и Государственного агентства по туризму.

В ходе общих дискуссий сессии постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев озвучил национальное заявление нашей страны.

В заявлении посол Эльман Абдуллаев поздравил Республику Корея с высоким уровнем организации 48-й сессии Комитета всемирного наследия, а также выразил благодарность Центру всемирного наследия ЮНЕСКО и консультативным органам за их работу по реализации Конвенции.

В ходе выступления была еще раз подчеркнута приверженность Азербайджана эффективному исполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Было отмечено, что наша страна продолжит поддерживать деятельность Центра всемирного наследия посредством практического сотрудничества.

В заявлении также была представлена информация о мерах, принимаемых Азербайджаном в области защиты культурного наследия. Отмечалось, что недавно принятая концепция «Культура Азербайджана – 2040» определяет долгосрочную стратегическую базу для совершенствования системы управления культурным наследием, документирования объектов наследия, усиления их правовой защиты и реставрации исторических памятников.

В то же время до внимания участников было доведено, что, несмотря на препятствия и трудности на территориях, где сохраняется минная угроза, работы по инвентаризации и документированию объектов культурного наследия продолжаются.

В выступлении также подчеркивалось, что результатом этих мер по защите культурного наследия стало включение села Хыналыг в список «Лучшие туристические деревни» ООН-Туризм в 2025 году.

Также было доведено до внимания, что 2026 год объявлен в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры». Отмечалось, что инициатива SECURE (Sustainable and Empowering Cultural Revitalization), представленная на XIII Всемирном форуме городов в Баку, может внести важный вклад в процессы защиты культурного наследия, устойчивого развития и восстановления.

Было подчеркнуто, что 23 июля в рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия состоится специальное мероприятие, посвященное инициативе SECURE.

Постоянный представитель Азербайджана заявил также о приверженности страны расширению сотрудничества с африканскими государствами. Он отметил, что Азербайджан окажет поддержку реализации Африканской стратегии по всемирному наследию и Стратегии всемирного наследия для малых островных развивающихся государств (SIDS).

В выступлении была представлена информация и о разработанной Азербайджаном «Программе укрепления потенциала всемирного наследия Азербайджан–SIDS». Было отмечено, что цель программы заключается в повышении институциональных возможностей систем всемирного наследия в малых островных государствах, поддержке подготовки экспертов и оказании помощи в будущих процессах номинации.

В завершение Э. Абдуллаев отметил, что Азербайджан как член Комитета всемирного наследия готов к тесному сотрудничеству со всеми государствами-партнерами, Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и консультативными органами. Он подчеркнул намерение Азербайджана вносить вклад в реализацию целей Конвенции и развитие более сбалансированной, инклюзивной и эффективной системы всемирного наследия.