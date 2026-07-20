Стартовала акция по снятию наличных без комиссии по такситной карте Yelo!

Yelo Bank запустил отличную летнюю акцию для владельцев такситных карт. До 31 июля снятие наличных в банкоматах и отделениях Yelo Bank по такситной карте Yelo совершенно без комиссии! Получай необходимые наличные прямо сейчас без дополнительных расходов и воплощай свои планы в жизнь.

Помимо этой выгодной акции, такситная карта Yelo предлагает отличные преимущества для повседневных покупок:

Возможность пользоваться льготным периодом до 70 дней;

Кредитная линия от 400 до 10 000 манатов;

Удобство оплаты покупок в рассрочку до 24 месяцев;

Срок действия карты — 5 лет, срок кредита — до 48 месяцев.

Более того, новые клиенты, оформившие карту, получают специальный подарок — категорию кэшбэка «Добро пожаловать» на один месяц! А это значит — повышенный процент кэшбэка в выбранных категориях.

Такситная карта Yelo: https://ylb.az/taksitkart.

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