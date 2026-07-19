Объем кредитных вложений в Карабах и Восточный Зангезур вырос

БАКУ/ Trend/ - На 1 июня текущего года объем кредитных вложений по Карабахскому экономическому району составил 556,865 миллиона манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 75,3 миллиона манатов, или на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период средняя процентная ставка по кредитным вложениям в данном регионе составила 19,92%.

За этот период 556,547 миллиона манатов из вложенных в регион кредитов были размещены в национальной валюте, а 318 тысяч манатов — в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

В то же время на 1 июня текущего года объем кредитных вложений по Восточно-Зангезурскому экономическому району вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,7 миллиона манатов, или в 2,9 раза, составив 32,755 миллиона манатов.

Средняя процентная ставка по этому показателю за отчетный период составила 13,52%.

За указанный период 24,383 миллиона манатов из вложенных в регион кредитов были размещены в национальной валюте, а 8,373 миллиона манатов — в СКВ.

Таким образом, за отчетный период общий объем кредитных вложений по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам достиг 589,620 миллиона манатов, что в годовом сравнении означает рост на 82,6 миллиона манатов, или на 16,3%.

Отметим, что на 1 июня 2026 года объем кредитных вложений по всем регионам Азербайджана составил 30,886 миллиарда манатов. Этот показатель на 2,5 миллиарда манатов, или на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Рост кредитных вложений происходит на фоне продолжающегося процесса широкомасштабного восстановления и экономического оживления на освобожденных территориях. В последние годы в Карабахе и Восточном Зангезуре за счет государственных инвестиций реализуются крупные проекты в сфере транспорта, энергетики, коммунальной инфраструктуры, промышленности и восстановления населенных пунктов, что способствует росту деловой активности и спроса на финансирование.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках проходившего в Баку Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития на мероприятии "Азербайджанский форум инвестиционных перспектив 2026" заявил, что восстановление освобожденных от оккупации территорий, возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли и их социально-экономическая реинтеграция являются одними из главных национальных приоритетов Азербайджана.

По словам министра, для инвесторов на освобожденных от оккупации территориях применяются широкие налоговые льготы, создается современная инфраструктура, а за счет государственной поддержки инвестиционная среда становится еще более привлекательной.

"В настоящее время на этих территориях функционируют два крупных промышленных парка. Льготы, применяемые на освобожденных от оккупации территориях, и создаваемая современная инфраструктура служат привлечению частных инвестиций и росту экономической активности", — сообщил Микаил Джаббаров.

Он добавил, что инвестиционная стратегия Азербайджана строится на трех основных направлениях: транспортная взаимосвязанность, зеленая энергия и цифровая трансформация. С этой точки зрения Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы превращаются в новые центры экономического развития на фоне проектов, связанных со Средним коридором и будущим Зангезурским коридором.

Говоря о масштабах реализуемых в этом направлении проектов, национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сообщил Trend, что за последние пять лет в инфраструктурные и жилищные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре было инвестировано около 14,7 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2028 году эта сумма достигнет 18 миллиардов долларов США.

"В рамках проектов внедряются умная инфраструктура, возобновляемые источники энергии, устойчивое землепользование и системы цифрового управления. Согласно новым документам пространственного планирования, более половины территории региона определено как зеленая зона", — заявил Trend Анар Гулиев.