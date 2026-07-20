  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Интересное

Подарок от CineMastercard ко Дню национальной прессы Азербайджана

Интересное Новость 20 июля 2026 14:54 (UTC +04:00)
Подарок от CineMastercard ко Дню национальной прессы Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ – В честь Дня национальной прессы, который ежегодно отмечается в Азербайджане 22 июля, сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard подготовила специальную акцию для представителей средств массовой информации, говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard.

В знак уважения к труду журналистов и их вкладу в развитие общества каждый представитель СМИ сможет получить бесплатный билет на любой фильм, демонстрирующийся в кинотеатрах сети.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

  • обратиться в кассу кинотеатра;
  • предъявить действующее служебное удостоверение;
  • заполнить регистрационный бланк;
  • выбрать понравившийся фильм.

Журналистика играет важную роль в жизни общества, помогая людям своевременно узнавать о значимых событиях, достижениях, культурной жизни и актуальных вопросах как в стране, так и за её пределами. Именно благодаря профессионализму представителей СМИ общество получает достоверную и оперативную информацию.

Сеть кинотеатров CineMastercard искренне поздравляет всех работников медиа с профессиональным праздником, желает новых творческих успехов, интересных проектов, неиссякаемого вдохновения, благополучия и крепкого здоровья.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости